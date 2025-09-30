Tarihte bugün ne oldu? 30 Eylül tarihinde tarihte neler oldu?
30 Eylül, takvim yapraklarında sıradan bir tarih gibi dursa da, ardında taşıdığı anlamla tarih boyunca vicdanlara seslenen bir iz bırakır. Bu gün, sadece bir zaman dilimi değil; hafızalarda yer eden, adalet ve insanlık sınavının sembolü haline gelen özel bir duraktır. Peki, Tarihte bugün ne oldu? 30 Eylül tarihinde tarihte neler oldu?
30 Eylül, takvimde sıradan bir tarih gibi görünse de, hem Türkiye'de hem de dünyada hafızalara kazınan önemli olaylara sahne olmuştur. Askeri müdahalelerden toplumsal hareketlere, bireysel duruşlardan uluslararası gelişmelere kadar pek çok olay bu tarihte yaşanmış, tarihin yönü yeniden çizilmiştir. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.
OLAYLAR
- 1517 – Oruç Reis, Cezayir'de zafer kazandı.
- 1520 – Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı tahtına çıktı.
- 1730 – Sultan I. Mahmut tahta geçti.
- 1791 – Mozart'ın son operası Sihirli Flüt Viyana'da ilk kez sahnelendi.
- 1930 – Vecihi Hürkuş, kendi yaptığı uçakla ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
- 1960 – Türkiye'de Devlet Planlama Teşkilatı kuruldu.
- 1966 – Botswana, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı.
- 2005 – Danimarka'da yayımlanan karikatürler nedeniyle "karikatür krizi" başladı.
- 2009 – Endonezya Sumatra'da şiddetli deprem meydana geldi.
DOĞUMLAR
- 1207 – Mevlânâ Celâleddin-i Rumi, mutasavvıf ve şair.
- 1550 – Michael Maestlin, Alman astronom ve matematikçi.
- 1715 – Étienne Bonnot de Condillac, Fransız filozof.
- 1765 – José María Morelos, Meksika bağımsızlık lideri.
- 1882 – Hans Geiger, Alman fizikçi.
- 1936 – Sevgi Soysal, Türk yazar.
- 1936 – Engin Ünal, Türk milli yüzücü.
- 1964 – Monica Bellucci, İtalyan oyuncu.
- 1975 – Marion Cotillard, Fransız aktris.
- 1980 – Martina Hingis, İsviçreli tenisçi.
ÖLÜMLER
- 1955 – James Dean, Amerikalı oyuncu, trafik kazasında öldü.
- 1985 – Charles Francis Richter, deprem bilimci.
- 1978 – Ali Nihat Tarlan, Türk edebiyat tarihçisi.
- 1953 – Ernst Reuter, Alman politikacı.
- 1942 – Hans-Joachim Marseille, II. Dünya Savaşı pilotu.
- 1943 – Franz Oppenheimer, Alman sosyolog.
- 1937 – Miheil Cavahişvili, Gürcü yazar.