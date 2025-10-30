Tarihte bugün ne oldu? 30 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?

30 Ekim, siyaset, bilim, kültür ve toplum alanlarında önemli gelişmelere sahne olmuş, tarihe yön veren olaylarıyla dikkat çeken bir gündür. Bu özel tarihte yaşananların ayrıntılarına haberimizin devamında göz atabilirsiniz.

OLAYLAR

1757 – III. Mustafa, Osmanlı tahtına çıktı.

1873 – Teodor Kasap tarafından çıkarılan mizah gazetesi Hayal yayınlanmaya başladı.

1905 – Aspirin ilk kez satışa sunuldu.

1918 – Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında Mondros Mütarekesi imzalandı.

1920 – Doğu Cephesi Komutanı Kâzım Karabekir komutasındaki Türk ordusu Kars'ı kurtardı.

1961 – Sovyetler Birliği, tarihin en güçlü nükleer silahı olan Çar Bombasını denedi.

1973 – Boğaziçi Köprüsü (bugünkü adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü) açıldı; Avrupa ve Asya kara yoluyla ilk kez birbirine bağlandı.

DOĞUMLAR

1909 – Homi J. Bhabha, Hintli fizikçi ve nükleer bilimci.

1938 – Tanju Gürsu, Türk sinema oyuncusu, yönetmen ve senarist.

1960 – Diego Maradona, Arjantinli efsane futbolcu.

ÖLÜMLER