30 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?
30 Ekim tarihi, geçmişten günümüze siyaset, bilim, kültür ve toplum yaşamında iz bırakan pek çok olaya ev sahipliği yapmış; tarihin akışında önemli dönüm noktalarına tanıklık etmiş bir gündür. Peki, tarihte bugün ne oldu? 30 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?
30 Ekim, siyaset, bilim, kültür ve toplum alanlarında önemli gelişmelere sahne olmuş, tarihe yön veren olaylarıyla dikkat çeken bir gündür.
OLAYLAR
- 1757 – III. Mustafa, Osmanlı tahtına çıktı.
- 1873 – Teodor Kasap tarafından çıkarılan mizah gazetesi Hayal yayınlanmaya başladı.
- 1905 – Aspirin ilk kez satışa sunuldu.
- 1918 – Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında Mondros Mütarekesi imzalandı.
- 1920 – Doğu Cephesi Komutanı Kâzım Karabekir komutasındaki Türk ordusu Kars'ı kurtardı.
- 1961 – Sovyetler Birliği, tarihin en güçlü nükleer silahı olan Çar Bombasını denedi.
- 1973 – Boğaziçi Köprüsü (bugünkü adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü) açıldı; Avrupa ve Asya kara yoluyla ilk kez birbirine bağlandı.
DOĞUMLAR
- 1909 – Homi J. Bhabha, Hintli fizikçi ve nükleer bilimci.
- 1938 – Tanju Gürsu, Türk sinema oyuncusu, yönetmen ve senarist.
- 1960 – Diego Maradona, Arjantinli efsane futbolcu.
ÖLÜMLER
- 1912 – James S. Sherman, ABD Başkan Yardımcısı.
- 1989 – Halide Edip Adıvar, Türk yazar ve siyasetçi.
- 2015 – Sinan Şamil Sam, Türk boksör.