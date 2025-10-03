Tarihte bugün ne oldu? 3 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?

3 Ekim, takvimde sıradan bir gün gibi gözükse de, Türkiye ve dünya tarihinde toplumsal ve siyasal açıdan derin izler bırakmış önemli olaylarla anılır. Askeri darbelerden halk hareketlerine, bireysel direnişlerden uluslararası krizlere kadar birçok kritik dönemeç bu tarihte yaşanmıştır. Konuyla ilgili ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

OLAYLAR

1716 – Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, Osmanlı İmparatorluğu'nda sadrazamlık görevine atandı.

1922 – Mudanya Konferansı başladı; bu görüşmeler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinde önemli bir adım oldu.

1926 – Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk heykeli, İstanbul Sarayburnu'na yerleştirildi.

1960 – Yassıada'da Yüksek Adalet Divanı çalışmalarına başladı.

1990 – Doğu ve Batı Almanya birleşti; bu birleşme, Soğuk Savaş'ın sona ermesinin simgelerinden biri oldu.

2005 – Avrupa Birliği ile Türkiye arasında müzakereler başladı.

DOĞUMLAR

1892 – John Ronald Reuel Tolkien, İngiliz yazar (ö. 1973)

1897 – Louis Aragon, Fransız yazar (ö. 1982)

1900 – Thomas Wolfe, Amerikalı yazar (ö. 1938)

1901 – Hilmi Ziya Ülken, Türk felsefeci ve sosyolog (ö. 1974)

1903 – Tekin Arıburun, Türk asker ve siyasetçi (ö. 1993)

1954 – Stevie Ray Vaughan, Amerikalı blues gitaristi (ö. 1990)

1969 – Gwen Stefani, Amerikalı şarkıcı

1973 – Lena Headey, İngiliz sinema oyuncusu

1978 – Claudio Pizarro, Perulu futbolcu

1981 – Zlatan Ibrahimovic, İsveçli futbolcu

1984 – Ashlee Simpson, Amerikalı şarkıcı

ÖLÜMLER