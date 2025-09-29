Tarihte bugün ne oldu? 29 Eylül tarihinde tarihte neler oldu?
29 Eylül, takvimlerde sıradan bir gün gibi görünse de, taşıdığı anlamlarla tarihin derinliklerinde yankılanan bir semboldür. Bu tarih, yalnızca bir günün adı değil; vicdanın, adaletin ve insanlık onurunun sınandığı, hafızalarda silinmez izler bırakan bir dönüm noktasıdır. Peki, tarihte bugün ne oldu? 29 Eylül tarihinde tarihte neler oldu?
29 Eylül, takvim yaprağında sıradan bir gün gibi dursa da, hem Türkiye'de hem de dünyada önemli kırılma anlarına sahne olmuş, hafızalarda yer eden gelişmelere ev sahipliği yapmıştır. Askeri müdahalelerden toplumsal başkaldırılara, bireysel direnişlerden küresel yansımalara uzanan olaylar zinciri, bu tarihte tarihin akışına yön vermiştir. Tüm bu olayların perde arkası ve etkileri, haberimizin ilerleyen bölümlerinde sizlerle.
OLAYLAR
- 1988 — Bazı yurttaşlara askerlik çağrısı yapıldı, uymayanların vatandaşlıktan çıkarılması gündeme geldi.
- 1997 — Suikaste kurban giden Uğur Mumcu'nun ailesine devlet tarafından tazminat ödendi.
- 1998 — Kamu görevlilerinin yasa tasarısına karşı eylemleri nedeniyle geniş çaplı soruşturmalar başlatıldı.
- 2000 — Ankara'nın Sincan ilçesinde bir tarlada çok sayıda silah ve patlayıcı bulundu.
- 1911 — İtalya, Osmanlı İmparatorluğu'na savaş ilan etti.
- 1923 — Filistin Mandası yürürlüğe girdi.
- 1941 — Nazi güçleri, Kiev'de Babi Yar bölgesinde binlerce Yahudi'nin katledildiği toplu kıyıma başladı.
- 1954 — Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü (CERN) kuruldu.
- 1982 — Zehirli Tylenol kapsülleri nedeniyle ABD'de birçok kişi hayatını kaybetti, ilaç güvenliği uygulamaları değişti.
- 1991 — Haiti'de darbe gerçekleşti, Devlet Başkanı görevden uzaklaştırıldı.
- 2008 — ABD Kongresi'nin ekonomik kurtarma paketini reddetmesiyle borsalar sert düşüş yaşadı.
DOĞUMLAR
- M.Ö. 106 — Gnaeus Pompeius Magnus, Roma general ve politik lider
- 1509 — Miguel Servet, İspanyol ilâhiyatçı, hekim, haritacı ve hümanist
- 1518 — Tintoretto, Venedikli ressam
- 1547 — Miguel de Cervantes, İspanyol yazar
- 1571 — Caravaggio, İtalyan ressam
- 1703 — François Boucher, Fransız ressam
- 1758 — Horatio Nelson, İngiliz deniz amirali
- 1804 — Sadık Paşa, Polonya asıllı Türk asker
- 1882 — Nuri Conker, Türk asker ve siyasetçi
- 1901 — Enrico Fermi, İtalyan-Amerikalı nükleer fizikçi
- 1904 — Greer Garson, İngiliz oyuncu
- 1912 — Michelangelo Antonioni, İtalyan film yönetmeni
- 1913 — Silvio Piola, İtalyan futbolcu
- 1916 — İsmet Kür, Türk yazar
- 1920 — Peter Dennis Mitchell, İngiliz biyokimyacı
- 1931 — James Cronin, Amerikalı nükleer fizikçi
ÖLÜMLER
- M.Ö. 48 — Gnaeus Pompeius Magnus, Roma genel ve politik lider
- 855 — I. Lothar, Orta Francia Kralı ve Kutsal Roma İmparatoru
- 1185 — Surlu William, Sur Piskoposu
- 1560 — I. Gustav, İsveç Kralı
- 1712 — Sâbit, Osmanlı Divan şairi
- 1833 — VII. Fernando, İspanya Kralı
- 1902 — Émile Zola, Fransız romancı
- 1908 — Machado de Assis, Brezilyalı yazar
- 1910 — Winslow Homer, Amerikalı ressam
- 1913 — Rudolf Diesel, Alman mühendis, dizel motorun mucidi
- 1925 — Léon Bourgeois, Fransız başbakan
- 1927 — Arthur Achleitner, Alman yazar
- 1929 — III. Basileios, İstanbul Rum Ortodoks Patriği
- 1953 — Ernst Reuter, Alman siyasetçi
- 1967 — Carson McCullers, Amerikalı yazar
- 1973 — W. H. Auden, İngiliz şair
- 1987 — Henry Ford II, Amerikalı otomotiv yöneticisi
- 2010 — Georges Charpak, Fransız fizikçi (Nobel Ödüllü)
- 2017 — Tony Curtis, Amerikalı sinema oyuncusu