Tarihte bugün ne oldu? 29 Eylül tarihinde tarihte neler oldu?

29 Eylül, takvim yaprağında sıradan bir gün gibi dursa da, hem Türkiye'de hem de dünyada önemli kırılma anlarına sahne olmuş, hafızalarda yer eden gelişmelere ev sahipliği yapmıştır. Askeri müdahalelerden toplumsal başkaldırılara, bireysel direnişlerden küresel yansımalara uzanan olaylar zinciri, bu tarihte tarihin akışına yön vermiştir. Tüm bu olayların perde arkası ve etkileri, haberimizin ilerleyen bölümlerinde sizlerle.

OLAYLAR

1988 — Bazı yurttaşlara askerlik çağrısı yapıldı, uymayanların vatandaşlıktan çıkarılması gündeme geldi.

1997 — Suikaste kurban giden Uğur Mumcu'nun ailesine devlet tarafından tazminat ödendi.

1998 — Kamu görevlilerinin yasa tasarısına karşı eylemleri nedeniyle geniş çaplı soruşturmalar başlatıldı.

2000 — Ankara'nın Sincan ilçesinde bir tarlada çok sayıda silah ve patlayıcı bulundu.

1911 — İtalya, Osmanlı İmparatorluğu'na savaş ilan etti.

1923 — Filistin Mandası yürürlüğe girdi.

1941 — Nazi güçleri, Kiev'de Babi Yar bölgesinde binlerce Yahudi'nin katledildiği toplu kıyıma başladı.

1954 — Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü (CERN) kuruldu.

1982 — Zehirli Tylenol kapsülleri nedeniyle ABD'de birçok kişi hayatını kaybetti, ilaç güvenliği uygulamaları değişti.

1991 — Haiti'de darbe gerçekleşti, Devlet Başkanı görevden uzaklaştırıldı.

2008 — ABD Kongresi'nin ekonomik kurtarma paketini reddetmesiyle borsalar sert düşüş yaşadı.

DOĞUMLAR

M.Ö. 106 — Gnaeus Pompeius Magnus, Roma general ve politik lider

1509 — Miguel Servet, İspanyol ilâhiyatçı, hekim, haritacı ve hümanist

1518 — Tintoretto, Venedikli ressam

1547 — Miguel de Cervantes, İspanyol yazar

1571 — Caravaggio, İtalyan ressam

1703 — François Boucher, Fransız ressam

1758 — Horatio Nelson, İngiliz deniz amirali

1804 — Sadık Paşa, Polonya asıllı Türk asker

1882 — Nuri Conker, Türk asker ve siyasetçi

1901 — Enrico Fermi, İtalyan-Amerikalı nükleer fizikçi

1904 — Greer Garson, İngiliz oyuncu

1912 — Michelangelo Antonioni, İtalyan film yönetmeni

1913 — Silvio Piola, İtalyan futbolcu

1916 — İsmet Kür, Türk yazar

1920 — Peter Dennis Mitchell, İngiliz biyokimyacı

1931 — James Cronin, Amerikalı nükleer fizikçi

ÖLÜMLER