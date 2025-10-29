Tarihte bugün ne oldu? 29 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?

29 Ekim, siyaset, bilim, kültür ve toplum alanlarında kritik dönemeçlerin yaşandığı, tarihe iz bırakan olaylarla hatırlanan özel bir gündür. Bu anlamlı tarihte gerçekleşen gelişmelerin ayrıntılarına haberin devamında ulaşabilirsiniz.

OLAYLAR

1923 – Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oylama ile yeni devletin yönetim biçimi olarak Cumhuriyet ilan edildi; kurucu başkan olarak Mustafa Kemal Atatürk seçildi.

1925 – 29?Ekim, kanunla "Milli Bayram" olarak resmî statü kazandı ve her yıl bu tarih, Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanmaya başlandı.

1929 – ABD'de "Siyah Salı" olarak adlandırılan büyük borsa çöküşü yaşandı; bu olay, Büyük Buhran'ın başlangıcı olarak kabul ediliyor.

1956 – Süveyş Krizi başladı; İsrail birlikleri Sina Yarımadası'nı işgal etti ve bu durum uluslararası bir krize yol açtı.

1964 – Tanganyika ile Zanzibar birleşerek Tanzanya'yı oluşturdu.

1998 – ABD'li astronot John Glenn, 77 yaşında uzaya çıkarak en yaşlı uzay yolcusu oldu.

2006'dan itibaren her yıl 29?Ekim, Dünya İnme Günü olarak sağlık farkındalığı amacıyla anılıyor.

DOĞUMLAR

1940 – Richard Dreyfuss: ABD'li ünlü oyuncu, "Jaws" ve "Close Encounters of the Third Kind" gibi filmlerle tanınıyor.

1946 – Carl Sagan: Amerikalı astronom, astrofizikçi ve popüler bilim yazarı.

1954 – Sylvia Kristel: Hollandalı aktris, özellikle "Emmanuelle" serisiyle tanındı.

1963 – Val Kilmer: ABD'li aktör, "Top Gun", "Batman Forever" ve "The Doors" gibi filmlerle biliniyor.

1983 – Takeo Spikes: Amerikalı profesyonel futbol oyuncusu.

ÖLÜMLER