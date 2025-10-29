Haberler

Tarihte bugün ne oldu? 29 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?

Tarihte bugün ne oldu? 29 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

29 Ekim, tarih boyunca siyaset, bilim ve kültür alanlarında önemli olayların yaşandığı, dönüm noktası niteliğinde gelişmelere sahne olmuş bir gündür. Peki, tarihte bugün ne oldu? 29 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?

29 Ekim, siyaset, bilim, kültür ve toplum alanlarında kritik dönemeçlerin yaşandığı, tarihe iz bırakan olaylarla hatırlanan özel bir gündür. Bu anlamlı tarihte gerçekleşen gelişmelerin ayrıntılarına haberin devamında ulaşabilirsiniz.

OLAYLAR

  • 1923 – Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oylama ile yeni devletin yönetim biçimi olarak Cumhuriyet ilan edildi; kurucu başkan olarak Mustafa Kemal Atatürk seçildi.
  • 1925 – 29?Ekim, kanunla "Milli Bayram" olarak resmî statü kazandı ve her yıl bu tarih, Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanmaya başlandı.
  • 1929 – ABD'de "Siyah Salı" olarak adlandırılan büyük borsa çöküşü yaşandı; bu olay, Büyük Buhran'ın başlangıcı olarak kabul ediliyor.
  • 1956 – Süveyş Krizi başladı; İsrail birlikleri Sina Yarımadası'nı işgal etti ve bu durum uluslararası bir krize yol açtı.
  • 1964 – Tanganyika ile Zanzibar birleşerek Tanzanya'yı oluşturdu.
  • 1998 – ABD'li astronot John Glenn, 77 yaşında uzaya çıkarak en yaşlı uzay yolcusu oldu.
  • 2006'dan itibaren her yıl 29?Ekim, Dünya İnme Günü olarak sağlık farkındalığı amacıyla anılıyor.

Tarihte bugün ne oldu? 29 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?

DOĞUMLAR

  • 1940 – Richard Dreyfuss: ABD'li ünlü oyuncu, "Jaws" ve "Close Encounters of the Third Kind" gibi filmlerle tanınıyor.
  • 1946 – Carl Sagan: Amerikalı astronom, astrofizikçi ve popüler bilim yazarı.
  • 1954 – Sylvia Kristel: Hollandalı aktris, özellikle "Emmanuelle" serisiyle tanındı.
  • 1963 – Val Kilmer: ABD'li aktör, "Top Gun", "Batman Forever" ve "The Doors" gibi filmlerle biliniyor.
  • 1983 – Takeo Spikes: Amerikalı profesyonel futbol oyuncusu.

ÖLÜMLER

  • 1966 – Oscar Levant: Amerikalı piyanist, besteci ve oyuncu.
  • 1993 – Frank Zappa: Amerikalı müzisyen, besteci ve rock gitaristi.
  • 2004 – Loretta Young: Oscar ödüllü Amerikalı aktris.
  • 2015 – Oliver Sacks: İngiliz-Amerikalı nörolog ve yazar, nöroloji alanında çalışmalarıyla tanınıyor.
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PFDK'ya sevk edilen 152 hakem ne ceza alacak? Merak edilen soru yanıt buldu

Bahis oynayan 152 hakem ne ceza alacak? Merak edilen soru yanıt buldu
Çılgın proje tanıtıldı! 350 metre yüksekte Dünya Kupası oynanacak

Çılgın proje tanıtıldı! Dünya Kupası burada oynanacak
Karadağ'dan Türkler için yeni vize adımı

Türklere kapıyı kapatan ülke Bakan Fidan'ın çağrısıyla geri adım attı
Yapay zekanın geldiği son nokta: Binlerce kişi gerçek sanıp paylaştı

Binlerce kişi bu görüntüyü gerçek sanıp paylaştı
PFDK'ya sevk edilen 152 hakem ne ceza alacak? Merak edilen soru yanıt buldu

Bahis oynayan 152 hakem ne ceza alacak? Merak edilen soru yanıt buldu
152 hakem arasında Zorbay Küçük de var! Yönettiği son 5 maç bomba

Zorbay Küçük de listede! Yönettiği son maçlar bomba
Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Tepkilerin odağındaki genç serbest bırakıldı

Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Soruşturmada yeni gelişme
Altın fiyatları için yeni tahmin

Altın fiyatları için yeni tahmin
Sadettin Saran'dan bahis oynadığı ortaya çıkan Zorbay Küçük için olay yorum

Saran'dan bahis oynadığı ortaya çıkan Zorbay Küçük için olay yorum
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
Genç kız memleketindeki geleneği anlattı, duyanlar inanamadı: Ailemin baskısıyla açıldım

Memleketindeki "kız kaçırma" geleneğini duyanlar "yok artık" dedi
İsrail, Gazze'yi bombaladı! Hamas'tan açıklama geldi

Hamas'tan açıklama geldi! Arabuluculara hayati bir çağrısı var
Bahis skandalında 152 hakem PFDK'ya sevk edildi! İşte isim isim liste

Bahis skandalında 152 hakem PFDK'ya sevk edildi! İşte isim isim liste
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.