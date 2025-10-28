Tarihte bugün ne oldu? 28 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?
28 Ekim, tarih boyunca siyaset, bilim ve kültür alanlarında dönüm noktası sayılabilecek olaylara tanıklık etmiş; insanlık tarihine iz bırakan gelişmelerin yaşandığı özel bir gündür. Peki, tarihte bugün ne oldu? 28 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?
OLAYLAR
- 1923 – Mustafa Kemal Paşa, Çankaya Köşkü'nde verdiği akşam yemeğinde, "Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz" dedi.
- 1998 – Esenboğa Havalimanı, tarihinde ilk kez aynı gün 13 cumhurbaşkanını ağırladı. Yabancı ülke cumhurbaşkanları, Cumhuriyetin 75. yılı törenleri için Ankara'ya geldiler.
- 1492 – Kristof Kolomb, Küba'yı keşfetti ve İspanya adına el koydu.
- 1516 – Sadrazam Hadım Sinan Paşa yönetimindeki Osmanlı Ordusu, Memlükleri Gazze yakınlarında yendi.
- 1636 – Amerika'nın ilk üniversitesi olan Harvard Üniversitesi kuruldu.
- 1886 – New York'ta Özgürlük Heykeli'nin açılışı yapıldı.
- 1918 – Çekoslovakya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını kazandı.
- 1981 – Metallica müzik grubu San Francisco'da kuruldu.
- 1995 – Azerbaycan'ın Bakü kentinde meydana gelen metro kazasında 28'i çocuk olmak üzere 300 kişi hayatını kaybetti.
- 2009 – Pakistan'ın Peşaver kentindeki bir pazar yerinde araca yerleştirilen bomba patladı; 105 kişi ölü, 200'den fazla kişi yaralandı.
DOĞUMLAR
- 1908 – Evelyn Waugh, İngiliz yazar.
- 1955 – Bill Gates, Amerikalı iş insanı ve Microsoft'un kurucusu.
ÖLÜMLER
- 1704 – John Locke, İngiliz filozof.
- 1987 – André Masson, Fransız sanatçı.