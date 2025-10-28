Haberler

Tarihte bugün ne oldu? 28 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?

Tarihte bugün ne oldu? 28 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

28 Ekim, tarih boyunca siyaset, bilim ve kültür alanlarında dönüm noktası sayılabilecek olaylara tanıklık etmiş; insanlık tarihine iz bırakan gelişmelerin yaşandığı özel bir gündür. Peki, tarihte bugün ne oldu? 28 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?

28 Ekim, tarih boyunca siyaset, bilim, kültür ve toplum alanlarında önemli dönüm noktalarına sahne olmuş, hafızalarda iz bırakan olaylarla dolu bir gündür. Bu özel tarihte yaşanan gelişmeleri gelin birlikte keşfedelim. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

OLAYLAR

  • 1923 – Mustafa Kemal Paşa, Çankaya Köşkü'nde verdiği akşam yemeğinde, "Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz" dedi.
  • 1998 – Esenboğa Havalimanı, tarihinde ilk kez aynı gün 13 cumhurbaşkanını ağırladı. Yabancı ülke cumhurbaşkanları, Cumhuriyetin 75. yılı törenleri için Ankara'ya geldiler.
  • 1492 – Kristof Kolomb, Küba'yı keşfetti ve İspanya adına el koydu.
  • 1516 – Sadrazam Hadım Sinan Paşa yönetimindeki Osmanlı Ordusu, Memlükleri Gazze yakınlarında yendi.
  • 1636 – Amerika'nın ilk üniversitesi olan Harvard Üniversitesi kuruldu.
  • 1886 – New York'ta Özgürlük Heykeli'nin açılışı yapıldı.
  • 1918 – Çekoslovakya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını kazandı.
  • 1923 – Mustafa Kemal Paşa, Çankaya Köşkü'nde verdiği akşam yemeğinde, "Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz" dedi.
  • 1981 – Metallica müzik grubu San Francisco'da kuruldu.
  • 1995 – Azerbaycan'ın Bakü kentinde meydana gelen metro kazasında 28'i çocuk olmak üzere 300 kişi hayatını kaybetti.
  • 2009 – Pakistan'ın Peşaver kentindeki bir pazar yerinde araca yerleştirilen bomba patladı; 105 kişi ölü, 200'den fazla kişi yaralandı.

Tarihte bugün ne oldu? 28 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?

DOĞUMLAR

  • 1908 – Evelyn Waugh, İngiliz yazar.
  • 1955 – Bill Gates, Amerikalı iş insanı ve Microsoft'un kurucusu.

ÖLÜMLER

  • 1704 – John Locke, İngiliz filozof.
  • 1987 – André Masson, Fransız sanatçı.
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası MHK'dan gece yarısı sürprizi

Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası MHK'dan gece yarısı sürprizi
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
AK Partili Derya Yanık'tan korkutan uyarı: Nüfus dönüşümü olmazsa tarihten silinip gidersiniz

AK Partili isimden korkutan uyarı: Bu olmazsa silinip gidersiniz
Aynı evden 4 cenaze çıktı, annenin kalbi dayanamadı

Aynı evden 4 cenaze çıktı, annenin kalbi dayanamadı
Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası MHK'dan gece yarısı sürprizi

Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası MHK'dan gece yarısı sürprizi
Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti

Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti
Emrah sahnelere geri döndü! Bu kez şarkıları değil tarzı konuşuluyor

Nereden nereye! Bir dönemin yıldız ismi sahnelere geri döndü ama...
İstanbul'da en olmadık yere girdiler: İnsanlar sövüyor diye camları kapattık

İstanbul'da en olmadık yere girdiler: Sövüyorlar diye camları kapattık
İç savaşın yaşandığı Sudan'dan katliam görüntüleri! Cesetler yan yana dizildi

İç savaşın yaşandığı ülkeden katliam görüntüleri
6.1'lik depremin ardından Naci Görür'den endişelendiren ilk yorum

6.1'lik depremin ardından Naci Görür'den endişelendiren ilk yorum
Profesörden 6.1'lik deprem için çarpıcı yorum: Nagazaki atom bombasına eşdeğer

6.1'lik deprem için çok konuşulacak "Nagazaki" benzetmesi
İşte Türkiye'nin alacağı Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının özellikleri

Sadece 9 ülkede var, 10. Türkiye oldu! Özellikleri de saymakla bitmez
Fenerbahçe'den maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme

Maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.