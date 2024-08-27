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Tarihte bugün ne oldu? 27 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu?

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Tarihte bugün ne oldu sorusu merak edilirken 27 Ağustos tarihinde dünyada ve Türkiye'de hangi olaylar yaşandığı birçok insan tarafından araştırılıyor. Bu olaylar, 27 Ağustos tarihinin dünya tarihi için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Tarih boyunca çeşitli ülkelerde önemli siyasi, sosyal ve kültürel olaylar yaşanmıştır. Peki, Tarihte bugün ne oldu? 27 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu?

Her sene 27 Ağustos'ta farklı ülkelerde olaylar, doğumlar ve ölümler anılır ya da kutlanır. Tarihte bugün hangi olaylar yaşandı ve dünyada 27 Ağustos tarihinde neler olduğu gündeme geliyor. 27 Ağustos tarihinde dünya genelinde meydana gelen bazı önemli haberimizde yer alıyor. 27 Ağustos tarihinde ne oldu?

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1883 - Krakatoa Yanardağı Patlaması: Endonezya'daki Krakatoa Yanardağı'nın patlaması, dünya tarihindeki en güçlü volkanik patlamalardan biri olarak kaydedildi. Patlama sonucunda çevre adalar ciddi şekilde etkilendi, 36.000'den fazla kişi hayatını kaybetti ve patlamanın yarattığı tsunamiler geniş bir alanı harap etti.

1928 - Kellogg-Briand Paktı: Paris'te imzalanan Kellogg-Briand Paktı, savaşın ulusal politika aracı olarak kullanılmasını yasaklayan uluslararası bir antlaşmadır. Bu pakt, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından barışı koruma amacıyla önemli bir adım olarak görüldü ve 15 ülke tarafından imzalandı.

1955 - Guinness Rekorlar Kitabı'nın İlk Baskısı: Guinness Rekorlar Kitabı'nın ilk baskısı 27 Ağustos 1955'te yayınlandı. Kitap, dünya genelindeki rekorları ve olağanüstü başarıları belgeleyen bir referans kaynağı olarak büyük popülerlik kazandı.

1991 - Moldova'nın Bağımsızlık İlanı: Sovyetler Birliği'nin dağılması sürecinde, Moldova 27 Ağustos 1991'de bağımsızlığını ilan etti. Bu tarih, Moldova'nın bağımsız bir devlet olarak uluslararası arenada tanınmasının başlangıcını işaret eder.

2003 - Mars'a En Yakın Geçiş: Mars, 27 Ağustos 2003'te Dünya'ya son 60.000 yılın en yakın mesafesine yaklaştı. Bu olay, gökbilimciler ve astronomi meraklıları için büyük bir ilgi odağı oldu.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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