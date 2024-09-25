Tarihte bugün ne oldu? 25 Eylül tarihinde dünyada neler oldu?

Her yıl 25 Eylül'de farklı ülkelerde olaylar, doğumlar ve ölümler anılır ya da kutlanır. Tarihte bugün hangi olaylar yaşandı ve dünyada 25 Eylül tarihinde neler olduğu gündeme geliyor. 25 Eylül tarihinde tarihte yaşanan bazı önemli olaylar haberimizde yer alıyor…

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1396 - Yıldırım Bayezid, Niğbolu Zaferi'ni elde etti.

1561 - Şehzade Bayezid idam edildi.

1513: İspanyol kaşif Vasco Núñez de Balboa, Panama'daki bir dağdan Pasifik Okyanusu'nu gören ilk Avrupalı oldu.

1926: Ünlü modern heykeltıraş Henry Moore'un ilk sergisi Londra'da açıldı.

1956: Türk Kurtuluş Savaşı komutanlarından Fevzi Çakmak, İstanbul'da vefat etti.

1972: Norveç, Avrupa Ekonomik Topluluğu'na katılma referandumunu reddetti.

1981: Belize, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı.