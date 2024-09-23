Tarihte bugün ne oldu? 23 Eylül tarihinde dünyada neler oldu?

23 Eylül tarihinde dünya tarihinde öne çıkan bazı olaylar vardır. Her yıl 23 Eylül'de farklı ülkelerde olaylar, doğumlar ve ölümler anılır ya da kutlanır. Tarihte bugün hangi olaylar yaşandı ve dünyada 23 Eylül tarihinde neler olduğu gündeme geliyor. 23 Eylül tarihinde tarihte yaşanan bazı önemli olaylar haberimizde yer alıyor…

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1846: Alman astronom Johann Galle, Neptün gezegenini keşfetti. Bu keşif, matematiksel tahminlerle bulunmuş ilk gezegen olarak tarihe geçti.

1932: Suudi Arabistan Krallığı resmen kuruldu. Kral Abdülaziz bin Suud, ülkenin kurucusu oldu.

1943: II. Dünya Savaşı sırasında, İtalya'nın Alman kuvvetleri tarafından işgal edilmesi başladı.

1973: Arjantin'deki seçimleri Juan Perón kazandı. Perón, bir dönem sonra tekrar başkan olarak göreve başladı.

1980: İran-Irak Savaşı başladı. Savaş, iki ülke arasında sekiz yıl sürecek ve büyük yıkımlara yol açacaktı.

1994: BBC'nin popüler bilim programı "Top Gear"ın sunucularından Richard Hammond, İngiltere'de doğdu.