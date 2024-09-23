Üye Girişi
Haberler

Tarihte bugün ne oldu? 23 Eylül tarihinde dünyada neler oldu?

Tarihte bugün ne oldu? 23 Eylül tarihinde dünyada neler oldu?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarihte bugün ne oldu sorusu merak edilirken 23 Eylül tarihinde dünyada ve Türkiye'de hangi olaylar yaşandığı birçok insan tarafından araştırılıyor. Tarih boyunca çeşitli ülkelerde önemli siyasi, sosyal ve kültürel olaylar yaşanmıştır. Peki, Tarihte bugün ne oldu? 23 Eylül tarihinde dünyada neler oldu?

23 Eylül tarihinde dünya tarihinde öne çıkan bazı olaylar vardır. Her yıl 23 Eylül'de farklı ülkelerde olaylar, doğumlar ve ölümler anılır ya da kutlanır. Tarihte bugün hangi olaylar yaşandı ve dünyada 23 Eylül tarihinde neler olduğu gündeme geliyor. 23 Eylül tarihinde tarihte yaşanan bazı önemli olaylar haberimizde yer alıyor…

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1846: Alman astronom Johann Galle, Neptün gezegenini keşfetti. Bu keşif, matematiksel tahminlerle bulunmuş ilk gezegen olarak tarihe geçti.

1932: Suudi Arabistan Krallığı resmen kuruldu. Kral Abdülaziz bin Suud, ülkenin kurucusu oldu.

1943: II. Dünya Savaşı sırasında, İtalya'nın Alman kuvvetleri tarafından işgal edilmesi başladı.

1973: Arjantin'deki seçimleri Juan Perón kazandı. Perón, bir dönem sonra tekrar başkan olarak göreve başladı.

1980: İran-Irak Savaşı başladı. Savaş, iki ülke arasında sekiz yıl sürecek ve büyük yıkımlara yol açacaktı.

1994: BBC'nin popüler bilim programı "Top Gear"ın sunucularından Richard Hammond, İngiltere'de doğdu.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Tarihte Bugün

F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD'den çarpıcı 'İncirlik' şartı

F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD'den çarpıcı "İncirlik" şartı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta! Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı

Karşılayanlar arasında sürpriz bir isim de vardı

 Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı: 1 kadın polis şehit oldu, biri polis 2 kişi yaralandı

Hırsızlık operasyonunda arbede! Kadın polis şehit oldu, biri polis 2 kişi yaralandı
İmamoğlu'nu hedef alınca Mansur Yavaş'tan uyarı gelmişti! Yüksel Arslan istifasını duyurdu

İmamoğlu'nu hedef alınca devreye Yavaş girmişti! İstifasını duyurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Okullar tatil edildi mi? 23 Eylül Pazartesi hangi illerde okullar tatil edildi? Masterchef'te dün akşam kim elendi, kim veda etti? Masterchef Yudum elendi mi? Zonguldak'ta okullar tatil mi? (23 Eylül) Bugün okullar tatil mi oldu? 23 Eylül bugün hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul, Ankara, Sakarya, İzmir, Bursa'da bugün hava nasıl olacak, kaç derece? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 23 Eylül Pazartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 23 Eylül TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? MasterChef Yudum kimdir? MasterChef Yudum elendi mi? 23 Eylül 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 23 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 23 Eylül Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 23 Eylül 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 23 Eylül 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });