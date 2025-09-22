Tarihte bugün ne oldu? 22 Eylül tarihinde neler oldu?

22 Eylül, takvim yapraklarında sade bir tarih gibi dursa da, hem Türkiye'nin hem de dünyanın yakın tarihinde önemli gelişmelere sahne olmuş bir gündür. Bu tarih; askeri müdahalelerden toplumsal hareketlenmelere, bireysel direnişlerden küresel etkiler yaratan olaylara kadar birçok sürecin kesişim noktasında yer alır. Ayrıntılar haberimizin devamında bulunuyor.

OLAYLAR

1792 – Fransa'da Cumhuriyet ilan edildi.

1903 – Dondurma külahının (kornet) patenti alındı.

1908 – Bulgaristan, Osmanlı'dan bağımsızlığını ilan etti.

1919 – Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası kuruldu.

1939 – İzmir'in Dikili ilçesinde büyük bir deprem meydana geldi; yüzün üzerinde can kaybı yaşandı.

1940 – İstanbul'da yayın yapan bir gazete Bakanlar Kurulu kararıyla geçici olarak kapatıldı.

1950 – Yazar Aziz Nesin hakkında yazılarından ötürü gıyabi tutuklama kararı verildi.

1958 – İsmet İnönü, demokrasiyi savunan açıklamalarda bulundu.

1964 – Yassıada hükümlülerinden bazıları sağlık gerekçesiyle affedildi.

1980 – İran-Irak Savaşı başladı.

DOĞUMLAR

1791 – Michael Faraday, İngiliz fizikçi.

1842 – II. Abdülhamid, Osmanlı Padişahı.

1863 – Ferenc Herczeg, Macar yazar.

1885 – Erich von Stroheim, Alman oyuncu ve yönetmen.

1902 – Ayetullah Humeyni, İran'ın dini lideri.

ÖLÜMLER