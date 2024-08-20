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Tarihte bugün ne oldu? 20 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu?

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Tarihte bugün ne oldu sorusu merak edilirken 20 Ağustos tarihinde dünyada ve Türkiye'de hangi olaylar yaşandığı birçok insan tarafından araştırılıyor. Tarih boyunca çeşitli ülkelerde önemli siyasi, sosyal ve kültürel olaylar yaşanmıştır. Peki, Tarihte bugün ne oldu? 20 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu?

Her yıl 20 Ağustos'ta farklı ülkelerde olaylar, doğumlar ve ölümler anılır ya da kutlanır. Tarihte bugün hangi olaylar yaşandı ve dünyada 20 Ağustos tarihinde neler olduğu gündeme geliyor. 20 Ağustos tarihinde tarihte yaşanan bazı önemli olaylar haberimizde yer alıyor…

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

  • 1940: Leon Troçki, Meksika'da bir suikast sonucu ağır yaralandı. Troçki, Rusya'nın Bolşevik devrimcilerinden biri olup, Stalin'e karşı bir muhalefet lideriydi.
  • 1968: Çekoslovakya'da Varşova Paktı ülkeleri tarafından gerçekleştirilen bir askeri müdahale ile Praga Baharı'na son verildi. Bu hareket, Çekoslovakya'nın Sovyetler Birliği ve diğer komünist ülkeler tarafından baskı altına alınmasına neden oldu.
  • 1975 - NASA, Viking 1 adlı uzay aracını Mars'a doğru yola çıkardı.
  • 1988 - Sekiz yıl süren İran-Irak Savaşı ateşkesle sona erdi.
  • 1990: Güney Yemen ve Kuzey Yemen birleşerek tek bir ülke olan Yemen'in kurulmasını sağladı.
  • 2003: Irak'ın başkenti Bağdat'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sergio Vieira de Mello'nun da içinde bulunduğu bir bombalı saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırıda 22 kişi hayatını kaybetti ve birçok kişi yaralandı.
  • 2016 - Gaziantep'te IŞİD tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen bombalı saldırıda 59 kişi hayatını kaybetti, 90'dan fazla kişi yaralandı.
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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