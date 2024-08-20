Tarihte bugün ne oldu? 20 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu?

Her yıl 20 Ağustos'ta farklı ülkelerde olaylar, doğumlar ve ölümler anılır ya da kutlanır. Tarihte bugün hangi olaylar yaşandı ve dünyada 20 Ağustos tarihinde neler olduğu gündeme geliyor. 20 Ağustos tarihinde tarihte yaşanan bazı önemli olaylar haberimizde yer alıyor…

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?