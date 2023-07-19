Tarihte bugün ne oldu? 19 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 19 Temmuz'da yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 19 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 19 Temmuz tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 19 Temmuz yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

19 Temmuz tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 19 Temmuz tarihte ve dünyada ne günü? 19 Temmuz tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde...

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

19 Temmuz tarihte bugün gerçekleşen olaylar şu şekilde;

1870 - Fransa, Prusya'ya savaş ilan etti.

1912 - Yaklaşık 190 kg ağırlığında bir meteor, Navajo County-Arizona semalarında infilak etti ve parçalar kentin üzerine yağdı.

1979 - Sandinista gerillaları, Nikaragua'daki ABD destekli Somoza hükümetini devirdi.

1980 - 1980 Yaz Olimpiyatları, Moskova'da başladı. Sovyetlerin Afganistan'ı işgalini protesto eden pek çok ülke olimpiyatlara katılmadı.

1996 - 1996 Yaz Olimpiyatları, Atlanta-Georgia'da başladı.