Tarihte bugün ne oldu? 18 Eylül tarihinde dünyada neler oldu?

Her yıl 18 Eylül'de çeşitli ülkelerde farklı olaylar, doğumlar ve ölümler anılır. Bu tarihte kimi siyasi anlaşmalar yapılırken kimi zaman büyük keşifler veya kültürel gelişmeler dünya sahnesine damgasını vurmuştur. Ayrıca, ünlü isimlerin doğum ve ölüm yıldönümleri de bu tarih içinde yer alır. Dünya tarihine yön veren birçok olay ve gelişme, 18 Eylül'de hatırlanır ve anılır.

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1851 - Amerika Birleşik Devletleri'nde New York Times gazetesi yayımlanmaya başlandı.

1890 - Japonya'da Ertuğrul Fırkateyni battı, kazadan sadece 69 denizci kurtarılabildi.

1921 - Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının ardından Mustafa Kemal Paşa, Ankara'ya döndü.

1922 - Erdek ve Biga'nın kurtuluşu.

1923 - Hindistan Ulusal Kongresi, sivil itaatsizlik kampanyası başlattı.

1932 - Türkçe Ezan: Ezan Türkçe okundu.

1934 - Sovyetler Birliği, Milletler Cemiyeti'ne girdi.

1937 - Nyon Antlaşması, TBMM'de kabul edildi. Antlaşma, Akdeniz'de korsanlık faaliyetlerine karşı, Akdeniz ülkeleri tarafından alınacak ortak önlemleri içeriyordu.

1961 - Yassıada mahkûmları, Kayseri Cezaevi'ne nakledildi.

1962 - Kıbrıs'ta Rauf Denktaş'a suikast girişiminde bulunuldu.

1970 - 8 aydır tutuklu bulunan öğrenci liderleri, Deniz Gezmiş ve Cihan Alptekin tahliye edildiler.

1971 - Türkiye Güzeli Filiz Vural, Avrupa Güzeli seçildi.

1980 - Soyuz 38 uzay aracı, Sovyetler Birliği ve Küba tarafından, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden uzaya gönderildi.

1980 - Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren ve Millî Güvenlik Konseyinin diğer dört üyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde yemin ettiler.

1981 - Fransa'da idam cezası kaldırıldı.

1988 - Myanmar'da 8888 Ayaklanması sona erdi.

1997 - 89 ülke kara mayınlarının yasaklanması antlaşmasını onayladı. Amerika Birleşik Devletleri, metne imza atmayı reddetti.

2000 - İsrail Hükûmeti, Filistin ile sürdürdüğü barış görüşmelerini durdurduğunu açıkladı.

2005 - Afganistan'da 1969'dan bu yana ilk kez parlamento seçimleri yapıldı.

2007 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yaptı.