Tarihte bugün ne oldu? 18 Ağustos tarihinde neler oldu?

18 Ağustos, geçmişten günümüze uzanan süreçte, dünya ve Türkiye tarihinde önemli izler bırakmış olaylara sahne olmuştur. Siyasetten bilime, kültürden ekonomiye kadar pek çok alanda yaşanan gelişmeler, bu tarihi sadece bir gün olmaktan çıkararak, toplumsal değişimlerin sembolü hâline getirmiştir. Her biri kendi döneminde yankı uyandıran bu olaylar, 18 Ağustos'u tarihsel bellekte özel bir yere taşımaktadır.

OLAYLAR

1612 – İngiltere'de ünlü Pendle Cadı Davaları başladı. Yaklaşık on kişi suçlanarak yargılandı ve çoğu mahkûm edildi.

1783 – İngiltere'nin doğu kıyılarında gökyüzünde büyük bir ateş topu (meteorit) görüldü.

1877 – Amerikalı astronom Asaph Hall, Mars'ın uydusu Phobos'u keşfetti.

1920 – ABD Anayasası'nda 19. Değişiklik onaylandı; kadınlara oy hakkı tanındı.

1933 – Almanya'da, Nazi Propaganda Bakanı Joseph Goebbels tarafından halkla ilk kez Volksempfänger (halk radyosu) tanıtıldı.

1963 – James Meredith, Mississippi Üniversitesi'nden mezun olan ilk Siyahi Amerikalı oldu.

1969 – New York Bethel'de düzenlenen Woodstock Müzik Festivali, Jimi Hendrix'in sabaha karşı sahne almasıyla sona erdi.

1983 – Hurricane Alicia Teksas kıyılarını vurdu; 21 kişi hayatını kaybetti, milyarlarca dolar hasar oluştu.

1958 – Vladimir Nabokov'un tartışmalı romanı Lolita, ABD'de yayımlandı.

Ayrıca, 1914'te ABD Başkanı Woodrow Wilson, ülkesinin I. Dünya Savaşı'na taraf olmamasını öngören tarafsızlık ilanı yaptı.

DOĞUMLAR

1587 – Virginia Dare, bugünkü ABD topraklarında İngiliz kökenli ilk çocuk olarak dünyaya geldi.

1750 – İtalyan besteci Antonio Salieri doğdu.

1685 – Matematikçi Brook Taylor (Taylor serisi teorisiyle tanınır) doğdu.

1824 – Mühendis Pierre-Émile Martin, Siemens-Martin çelik üretim yönteminin geliştiricisidir.

Modern dünyadan bazı önemli doğumlar:

Robert Redford, Amerikalı aktör – 1936.

Rosalynn Carter, ABD'nin eski first lady'si – 1927.

Felipe Calderón, Meksika eski Cumhurbaşkanı – 1962.

Edward Norton, Andy Samberg gibi ünlü isimlerin de doğum günleri bu tarihte.

ÖLÜMLER