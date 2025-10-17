Haberler

Tarihte bugün ne oldu? 17 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?
17 Ekim, dünya tarihinin önemli olaylarına sahne olmuş, dönüm noktalarının yaşandığı özel bir gündür. Siyasi hamleler, bilimdeki ilerlemeler ve unutulmaz anlar bu tarihte hayat bulmuş, tarihin akışını değiştiren gelişmelere ev sahipliği yapmıştır. Peki, tarihte bugün ne oldu? 17 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?

17 Ekim, tarih boyunca birçok kritik gelişmenin yaşandığı ve önemli dönemeçlerin gerçekleştiği anlamlı bir gündür. Siyasetten bilime, sanattan toplumsal hareketlere kadar geniş bir yelpazede yaşanan olaylar, bu tarihi hafızalara kazımıştır. Doğumlar, vefatlar ve unutulmaz anılarla dolu 17 Ekim'in tarihimizdeki yerini birlikte keşfedelim.

OLAYLAR

  • 1923 – Türkiye'de nüfus sayımı yapıldı.
  • 1973 – İlk Türk yapımı otomobil "Devrim" tanıtıldı.
  • 1963 – İstanbul Atatürk Havalimanı'nın yeni terminal binası açıldı.
  • 1945 – Birleşmiş Milletler'in kuruluşu için San Francisco Konferansı başladı.
  • 1931 – Seçimlerde İtalya'da Benito Mussolini'nin faşist partisi büyük bir zafer kazandı.
  • 1979 – Dünya Gıda Günü ilk kez kutlandı.
  • 1989 – Polonya'da ilk demokratik seçimler gerçekleştirildi.
  • 2007 – Mario Vargas Llosa, Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandı.

DOĞUMLAR

  • Orhan Kemal (1914) – Türk yazar ve romancı.
  • Adnan Kahveci (1949) – Türk siyasetçi ve ekonomist.
  • Angela Lansbury (1925) – İngiliz-Amerikalı ünlü oyuncu.
  • Maureen O'Sullivan (1911) – İrlandalı-Amerikalı aktris.
  • Seán MacBride (1904) – İrlandalı politikacı, Nobel Barış Ödülü sahibi.

ÖLÜMLER

  • Namık Kemal Zeybek (2019) – Türk siyasetçi.
  • Muammer Aksoy (1990) – Türk hukukçu ve akademisyen.
  • Aristide Briand (1932) – Fransız devlet adamı ve Nobel Barış Ödülü sahibi.
  • Antoine de Saint-Exupéry (1944) – Fransız yazar ve havacı, "Küçük Prens"in yazarı.
  • Gertrude Stein (1946) – Amerikalı yazar ve sanat koleksiyoncusu.
