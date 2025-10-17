Tarihte bugün ne oldu? 17 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?

17 Ekim, tarih boyunca birçok kritik gelişmenin yaşandığı ve önemli dönemeçlerin gerçekleştiği anlamlı bir gündür. Siyasetten bilime, sanattan toplumsal hareketlere kadar geniş bir yelpazede yaşanan olaylar, bu tarihi hafızalara kazımıştır. Doğumlar, vefatlar ve unutulmaz anılarla dolu 17 Ekim'in tarihimizdeki yerini birlikte keşfedelim.

OLAYLAR

1923 – Türkiye'de nüfus sayımı yapıldı.

1973 – İlk Türk yapımı otomobil "Devrim" tanıtıldı.

1963 – İstanbul Atatürk Havalimanı'nın yeni terminal binası açıldı.

1945 – Birleşmiş Milletler'in kuruluşu için San Francisco Konferansı başladı.

1931 – Seçimlerde İtalya'da Benito Mussolini'nin faşist partisi büyük bir zafer kazandı.

1979 – Dünya Gıda Günü ilk kez kutlandı.

1989 – Polonya'da ilk demokratik seçimler gerçekleştirildi.

2007 – Mario Vargas Llosa, Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandı.

DOĞUMLAR

Orhan Kemal (1914) – Türk yazar ve romancı.

Adnan Kahveci (1949) – Türk siyasetçi ve ekonomist.

Angela Lansbury (1925) – İngiliz-Amerikalı ünlü oyuncu.

Maureen O'Sullivan (1911) – İrlandalı-Amerikalı aktris.

Seán MacBride (1904) – İrlandalı politikacı, Nobel Barış Ödülü sahibi.

ÖLÜMLER