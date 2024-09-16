Tarihte bugün ne oldu? 16 Eylül tarihinde dünyada neler oldu?

Tarihte bugün ne oldu? Her yıl 16 Eylül'de farklı ülkelerde olaylar, doğumlar ve ölümler anılır ya da kutlanır. Tarihte bugün hangi olaylar yaşandı ve dünyada 16 Eylül tarihinde neler olduğu gündeme geliyor. 16 Eylül tarihinde tarihte yaşanan bazı önemli olaylar haberimizde yer alıyor…

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1620 - Mayflower Gemisi Yola Çıktı: Plymouth'tan yola çıkan Mayflower gemisi, İngiltere'den Amerika'ya göç eden Püritenleri taşıyordu. Yolculuk, ABD tarihindeki ilk yerleşimcilerden biri olarak kabul edilen grup için önemliydi.

1810 - Meksika Bağımsızlık Hareketi Başladı: Meksika'da Katolik rahip Miguel Hidalgo'nun önderliğinde, Meksika'nın İspanya'ya karşı bağımsızlık mücadelesi başladı. Bugün, Meksika'da bağımsızlık günü olarak kutlanmaktadır.

1908 - General Motors Şirketi Kuruldu: ABD'de General Motors (GM) kuruldu. Otomotiv endüstrisinde devrim yaratan GM, daha sonra dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden biri haline geldi.

1975 - Papua Yeni Gine Bağımsız Oldu: Pasifik'teki ada ülkesi Papua Yeni Gine, Avustralya'dan bağımsızlığını kazanarak bağımsız bir ülke oldu.

1992 - Kara Eylül'de Yaşanan Katliamın Yıldönümü: 16 Eylül 1992'de, Filistinli mültecilerin yaşadığı Sabra ve Şatilla kamplarında büyük bir katliam gerçekleştirildi. Lübnan iç savaşı sırasında İsrail destekli Hristiyan Falanjist milisler tarafından yapılan bu saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.