Tarihte bugün ne oldu? 15 Eylül tarihinde neler oldu?

15 Eylül, ilk bakışta sıradan bir gün gibi görünse de, Türkiye ve dünya tarihindeki toplumsal ve siyasi hafızada derin izler bırakmış önemli olaylara sahne olmuştur. Bu tarih, darbelerden toplumsal direnişlere, bireysel hayatlardan küresel dönüşümlere kadar uzanan geniş bir perspektifte kritik kırılma noktalarını temsil eder. "15 Eylül'de neler yaşandı?" sorusu, sadece bir günü değil, aynı zamanda dönemin ruhunu anlamaya açılan bir kapıdır. Konuyla ilgili ayrıntılar haberin devamında yer almaktadır.

OLAYLAR

1656 – Köprülü Mehmed Paşa, Osmanlı İmparatorluğu'nda sadrazamlık görevini kabul etti.

1821 – Kosta Rika, Guatemala ile birlikte İspanya'dan bağımsızlığını ilan etti.

1910 – Osmanlı Sosyalist Fırkası kuruldu.

1916 – Birinci Dünya Savaşı sırasında, İngiliz birlikleri Fransa'nın Somme bölgesinde ilk kez tank kullandı.

1917 – Rusya'da Başbakan Aleksandr Kerenski, ülkenin cumhuriyet olduğunu ilan etti.

1918 – Osmanlı ve Azerbaycan birlikleri, Bakü'yü Rus ve Ermeni işgalinden kurtararak şehirde Osmanlı bayrağını dalgalandırdı.

1923 – Türkiye'de ilk yüzme yarışı, Galatasaray Kulübü tarafından İstanbul-Büyükada'da düzenlendi.

1927 – Eskişehir Bankası kuruldu.

1928 – İskoç bakteriyolog Alexander Fleming, penicillium notatum adlı küfü keşfederek antibiyotiğin temellerini attı.

1961 – Adalet Partisi'nin 15 üyesi hakkında ölüm cezası, 32 üyesi hakkında ise müebbet hapis cezası verildi.

1962 – Maltepe Ortaokulu açıldı.

1975 – Beyrut'ta Hristiyan ve Müslümanlar arasında iç savaş başladı.

1980 – 12 Eylül Askeri Darbesi'ni izleyen günlerde, grev ve lokavtlar kaldırıldı; işçiler işbaşı yaptı, belediye başkanları görevlerinden alındı ve yerlerine çoğunlukla subaylar atandı.

1982 – İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u işgal etti.

2002 – Manisa Etnografya ve Arkeoloji Müzesi soyuldu.

DOĞUMLAR

1890 – Dünya çapında ünlü İngiliz polisiye yazarı Agatha Christie doğdu.

1929 – Amerikalı fizikçi Murray Gell-Mann doğdu.

1946 – Amerikalı yönetmen ve yapımcı William Oliver Stone doğdu.

1946 – Amerikalı oyuncu ve yönetmen Tommy Lee Jones doğdu.

1954 – Türk gazeteci ve yazar Hrant Dink doğdu.

1969 – Türk halk müziği sanatçısı ve televizyon sunucusu Songül Karlı doğdu.

