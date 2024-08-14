Tarihte bugün ne oldu? 14 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu?

Her yıl 14 Ağustos'ta farklı ülkelerde olaylar, doğumlar ve ölümler anılır ya da kutlanır. Tarihte bugün hangi olaylar yaşandı ve dünyada 14 Ağustos tarihinde neler olduğu gündeme geliyor. 14 Ağustos tarihinde tarihte yaşanan bazı önemli olaylar haberimizde yer alıyor…

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1880: Köln Katedrali'nin inşası tamamlandı. Almanya'nın Köln kentinde yer alan bu ünlü katedral, Avrupa'nın en büyük Gotik kiliselerinden biridir.

1900: Uluslararası birlikler, Boxer Ayaklanması sırasında Çin'in başkenti Pekin'i ele geçirdi.

1947: Pakistan, Britanya'dan bağımsızlığını kazandı. Bu tarih, Pakistan'ın bağımsızlık günü olarak kutlanır.

1949: Türk şair ve yazar Nazım Hikmet, Türkiye'den kaçtıktan sonra SSCB'ye sığındı.

1971: Bahreyn, Britanya'dan bağımsızlığını ilan etti.

1974: Kıbrıs Harekatı'nın ikinci aşaması başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs'ta barışı sağlamak amacıyla adanın kuzey kısmında ilerledi.

2003: İtalya'da en uzun süre görevde kalan başbakanlardan biri olan Silvio Berlusconi'nin başkanlığındaki hükümet, Avrupa Birliği'nin ekonomik reform önerilerine karşı çıkarak "Avrupa Anayasası"na itiraz etti.

2013: Mısır'da, Rabia ve Nahda meydanlarında darbe karşıtı göstericilere yapılan müdahalelerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Bu olay, "Rabia Katliamı" olarak anılır.