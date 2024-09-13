Tarihte bugün ne oldu? 13 Eylül tarihinde dünyada neler oldu?

Her yıl 13 Eylül'de farklı ülkelerde olaylar, doğumlar ve ölümler anılır ya da kutlanır. Tarihte bugün hangi olaylar yaşandı ve dünyada 13 Eylül tarihinde neler olduğu gündeme geliyor. 13 Eylül tarihinde bazı olaylar anılır ve tarih boyunca yaşanan önemli gelişmeler değerlendirilir. 13 Eylül, hem Türkiye hem de dünya tarihi açısından önemli bir tarihtir.

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1848 – Guillotine'nin Kullanımı Sona Erdi: Fransız hükümeti, guillotine'nin resmi olarak kullanılmasını yasakladı. Bu karar, Fransa'daki idam yöntemlerinin değişimiyle ilgili önemli bir dönüm noktasıydı.

1913 – Yunan-Türk Savaşı Sonuçlandı: Balkan Savaşları sırasında Yunanistan ve Türkiye arasında gerçekleşen çatışmalar, bu tarihte sona erdi. Bu savaşlar, Balkanlar'daki sınırları önemli ölçüde değiştirdi.

1940 – Londra'da Bombardıman: II. Dünya Savaşı sırasında Londra'ya yönelik yoğun bir hava saldırısı gerçekleşti. Bu saldırı, Blitz olarak bilinen Londra'nın yoğun bombardıman dönemini işaret etti.

1969 – Bülent Ecevit'in Başbakanlığı: Türkiye'de Bülent Ecevit, Adalet Partisi'nin lideri olarak Başbakan oldu. Ecevit, Türkiye'nin sosyal ve ekonomik politikalarında önemli değişiklikler gerçekleştirdi.

1993 – Oslo Anlaşmaları İmzalandı: İsrail ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında Oslo Anlaşmaları imzalandı. Bu anlaşmalar, İsrail ile Filistin arasındaki barış sürecinin başlangıcını işaret etti ve iki taraf arasında önemli bir diplomatik adım olarak kabul edildi.