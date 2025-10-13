Tarihte bugün ne oldu? 13 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?

13 Ekim tarihi, tarihin sayfalarında pek çok önemli olayın yaşandığı, dönüm noktalarının kaydedildiği özel bir gün olarak öne çıkıyor. Siyasi gelişmelerden kültürel dönüm noktalarına, bilimsel keşiflerden unutulmaz doğum ve vefatlara kadar birçok farklı alanda tarihe iz bırakan anlar bu tarihte gerçekleşti. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

OLAYLAR

1792 – Fransa'da monarşi kaldırılarak cumhuriyet ilan edildi. (Fransız Devrimi'nin önemli dönüm noktalarından)

1884 – Berlin Konferansı başladı; Afrika'nın Avrupa devletleri arasında paylaşımı yapıldı.

1921 – Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında dostluk ve sınır anlaşması imzalandı.

1960 – İngiltere'de BBC'nin ilk renkli televizyon yayını denemesi yapıldı.

1969 – Türkiye'nin ilk televizyon dizisi "Aşk-ı Memnu" yayına başladı.

2000 – U2 grubunun "Elevation" şarkısı Billboard listelerinde üst sıralara yükseldi.

2010 – İspanya, Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanarak ilk birinciliğini aldı.

2001 – Türkiye'de ekonomik reformların hızlandırılması amacıyla yeni paket açıklandı.

DOĞUMLAR

Fazıl Hüsnü Dağlarca (1914-2008) – Türk edebiyatının önemli şairlerinden.

Margaret Thatcher (1925-2013) – İngiltere'nin ilk kadın başbakanı.

Paul Simon (1941) – Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı.

ÖLÜMLER