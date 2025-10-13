Haberler

Tarihte bugün ne oldu? 13 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?

Tarihte bugün ne oldu? 13 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?
Güncelleme:
13 Ekim, tarihin akışını değiştiren önemli olaylara sahne oldu. Bugün, geçmişin derinliklerinden günümüze uzanan pek çok anlamlı gelişme ve anı yaşandı. Peki, tarihte bugün ne oldu? 13 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?

13 Ekim tarihi, tarihin sayfalarında pek çok önemli olayın yaşandığı, dönüm noktalarının kaydedildiği özel bir gün olarak öne çıkıyor. Siyasi gelişmelerden kültürel dönüm noktalarına, bilimsel keşiflerden unutulmaz doğum ve vefatlara kadar birçok farklı alanda tarihe iz bırakan anlar bu tarihte gerçekleşti. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

OLAYLAR

  • 1792 – Fransa'da monarşi kaldırılarak cumhuriyet ilan edildi. (Fransız Devrimi'nin önemli dönüm noktalarından)
  • 1884 – Berlin Konferansı başladı; Afrika'nın Avrupa devletleri arasında paylaşımı yapıldı.
  • 1921 – Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında dostluk ve sınır anlaşması imzalandı.
  • 1960 – İngiltere'de BBC'nin ilk renkli televizyon yayını denemesi yapıldı.
  • 1969 – Türkiye'nin ilk televizyon dizisi "Aşk-ı Memnu" yayına başladı.
  • 2000 – U2 grubunun "Elevation" şarkısı Billboard listelerinde üst sıralara yükseldi.
  • 2010 – İspanya, Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanarak ilk birinciliğini aldı.
  • 2001 – Türkiye'de ekonomik reformların hızlandırılması amacıyla yeni paket açıklandı.

DOĞUMLAR

  • Fazıl Hüsnü Dağlarca (1914-2008) – Türk edebiyatının önemli şairlerinden.
  • Margaret Thatcher (1925-2013) – İngiltere'nin ilk kadın başbakanı.
  • Paul Simon (1941) – Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı.

ÖLÜMLER

  • Jules Verne (1828-1905) – Fransız bilim kurgu yazarı.
  • Alfred Nobel (1833-1896) – Dinamitin mucidi, Nobel Ödülleri'nin kurucusu.
  • Arthur C. Clarke (1917-2008) – Ünlü bilim kurgu yazarı, "2001: A Space Odyssey"nin yazarı.
