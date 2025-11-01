Tarihte bugün ne oldu? 1 Kasım tarihinde tarihte neler oldu?

1 Kasım, tarih boyunca siyaset, bilim, kültür ve toplumsal yaşamda etkili olaylara sahne olmuş, dönüm noktaları niteliğindeki gelişmelerle hatırlanan anlamlı bir gündür. Bu özel günde yaşanan önemli olayların ayrıntılarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

OLAYLAR

1922 – Türkiye Büyük Millet Meclisi, Osmanlı Saltanatı'nı kaldırdı; böylece modern Türkiye'ye giden süreçte kritik bir adım atıldı.

1938 – İstanbul Üniversitesi'ndeki bazı bölümler, Atatürk'ün direktifiyle yeniden yapılandırıldı.

1955 – Türkiye'de tarım reformu kapsamında bazı kırsal bölgelerde devlet destekli modern tarım projeleri başlatıldı.

1512 – Michelangelo, Sistine Şapeli'nin tavan fresklerini halka açtı.

1755 – Portekiz'in başkenti Lizbon'da büyük deprem, tsunami ve yangınlar meydana geldi; on binlerce kişi hayatını kaybetti.

1993 – Maastricht Antlaşması yürürlüğe girdi; Avrupa Birliği resmen kuruldu.

2000 – Concorde uçaklarından biri, Paris'ten kalkışından kısa süre sonra düştü; tüm yolcular hayatını kaybetti.

DOĞUMLAR

1839 – Gazi Ahmed Muhtar Paşa, Osmanlı Devleti sadrazamlarından biri.

1924 – Süleyman Demirel, Türkiye'nin 9. Cumhurbaşkanı ve eski Başbakanı.

1950 – Orhan Pamuk, Nobel ödüllü Türk yazar.

1880 – Alfred Lothar Wegener, Alman yerbilimci ve kıta kayması teorisinin öncüsü.

1929 – Lauren Bacall, ünlü Amerikalı sinema oyuncusu.

1973 – Maria Bello, Amerikalı oyuncu ve yapımcı.

ÖLÜMLER