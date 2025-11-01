Tarihte bugün ne oldu? 1 Kasım tarihinde tarihte neler oldu?
1 Kasım, tarih boyunca siyaset, bilim, kültür ve toplumsal yaşamda iz bırakmış olaylarla anılan; dönüm noktaları ve unutulmaz gelişmelerin yaşandığı özel bir gündür. Peki, tarihte bugün ne oldu? 1 Kasım tarihinde tarihte neler oldu?
OLAYLAR
- 1922 – Türkiye Büyük Millet Meclisi, Osmanlı Saltanatı'nı kaldırdı; böylece modern Türkiye'ye giden süreçte kritik bir adım atıldı.
- 1938 – İstanbul Üniversitesi'ndeki bazı bölümler, Atatürk'ün direktifiyle yeniden yapılandırıldı.
- 1955 – Türkiye'de tarım reformu kapsamında bazı kırsal bölgelerde devlet destekli modern tarım projeleri başlatıldı.
- 1512 – Michelangelo, Sistine Şapeli'nin tavan fresklerini halka açtı.
- 1755 – Portekiz'in başkenti Lizbon'da büyük deprem, tsunami ve yangınlar meydana geldi; on binlerce kişi hayatını kaybetti.
- 1993 – Maastricht Antlaşması yürürlüğe girdi; Avrupa Birliği resmen kuruldu.
- 2000 – Concorde uçaklarından biri, Paris'ten kalkışından kısa süre sonra düştü; tüm yolcular hayatını kaybetti.
DOĞUMLAR
- 1839 – Gazi Ahmed Muhtar Paşa, Osmanlı Devleti sadrazamlarından biri.
- 1924 – Süleyman Demirel, Türkiye'nin 9. Cumhurbaşkanı ve eski Başbakanı.
- 1950 – Orhan Pamuk, Nobel ödüllü Türk yazar.
- 1880 – Alfred Lothar Wegener, Alman yerbilimci ve kıta kayması teorisinin öncüsü.
- 1929 – Lauren Bacall, ünlü Amerikalı sinema oyuncusu.
- 1973 – Maria Bello, Amerikalı oyuncu ve yapımcı.
ÖLÜMLER
- 1958 – Yahya Kemal Beyatlı, Türk şair, yazar ve diplomat.
- 1983 – İhsan Doğramacı, Türk eğitimci ve akademisyen.
- 1894 – Aleksander Aleksandroviç, Rus Çarı.
- 1970 – Heinrich Böll, Alman yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi.
- 2010 – Gary Coleman, Amerikalı aktör ve televizyon yıldızı.