Tarihte bugün ne oldu? 01 Eylül tarihinde neler oldu?

Dışarıdan bakıldığında sıradan bir gün gibi görünen 29 Ağustos, aslında hem Türkiye'de hem de dünyada yaşanan çarpıcı olaylarla tarih sahnesinde önemli bir yer edinmiştir. Siyasi kararlardan toplumsal kırılmalara, kültürel atılımlardan dönüm noktası sayılabilecek gelişmelere kadar pek çok olay bu tarihe damgasını vurmuştur. "Tarihte bugün neler yaşandı?" sorusunun yanıtı ve dikkat çeken detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

OLAYLAR

1831 – Michael Faraday, elektromanyetik indüksiyonu keşfederek elektrik üretimi ve dönüşümünde devrim yaratan bir temel ilkeyi ortaya koydu.

1842 – Nanking Antlaşması imzalanarak Çin, Hong Kong'u Britanya'ya devretti.

1862 – Amerikan İç Savaşı'nda İkinci Bull Run Muharebesi başladı.

1949 – Sovyetler Birliği, Kazakistan'daki Semipalatinsk'te ilk atom bombasını (Joe-1) test etti.

1950 – Kore Savaşı sırasında İngiliz Milletler Topluluğu Kuvvetleri, ABD ordusuna destek vermek üzere Kore'ye ulaştı.

1952 – John Cage'in "4'33¨" adlı eseri ilk kez seslendirildi.

1958 – ABD Hava Kuvvetleri Akademisi Colorado Springs'te açıldı.

1966 – The Beatles, San Francisco'daki Candlestick Park'ta son resmi konserlerini yaptı.

1966 – Mısırlı düşünür ve yazar Sayyid Qutb, siyasi suçlamalar nedeniyle idam edildi.

1997 – Netflix, internet üzerinden DVD kiralama servisi olarak kuruldu.

2005 – Katrina Kasırgası, ABD'nin Gulf Coast bölgesine vurarak New Orleans'ta yıkıcı sel ve ağır hasara yol açtı.

2012 – Çin'in Sichuan eyaletindeki kömür madeninde meydana gelen patlamada 26 işçi yaşamını yitirdi; Paralimpik Oyunlar Londra'da başladı.

2021 – Adından çıkarılmamasına rağmen Dünya gündeminde hatırlanan diğer önemli olaylar arasında yer aldı (örneğin Afganistan tahliyeleri).

DOĞUMLAR

1632 – John Locke, İngiliz filozof (ölüm: 1704).

1876 – Charles F. Kettering, aracın çalıştırma motorunun mucidi.

1915 – Ingrid Bergman, İsveçli sinema yıldızı.

1920 – Charlie Parker, cazın be-bop türünün öncülerinden.

1947 – Temple Grandin, hayvan davranışları uzmanı ve otizm savunucusu.

1958 – Michael Jackson, "Pop'un Kralı".

ÖLÜMLER