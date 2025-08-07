Tarihte bu gün ne oldu? 8 Ağustos tarihinde neler oldu?

8 Ağustos, tarih boyunca birçok kritik gelişmeye sahne olmuş özel bir gündür. Siyasetten kültüre, bilimden toplumsal yaşama kadar farklı alanlarda önemli olayların yaşandığı bu tarih, hem dünya hem de Türkiye tarihinin dönüm noktalarını barındırır. Peki, 8 Ağustos hangi gün olarak anılır? Bu tarihte hangi tarihi olaylar gerçekleşti? Bugün ne gibi anlamlar taşıyor? İşte 8 Ağustos'a dair merak edilen tüm bilgiler haberin devamında yer alıyor.

8 AĞUSTOS TARİHİNDE TARİHTE YAŞANAN ÖNEMLİ OLAYLAR

1786 — Wolfgang Amadeus Mozart, Salzburg'da "Baskerville" adlı opera eserini tamamladı.

1883 — Krakatoa yanardağı Endonezya'da patladı; dünya çapında büyük iklim değişikliklerine yol açtı.

1963 — ABD ve Sovyetler Birliği, nükleer silah testlerini sınırlandıran anlaşma için müzakerelere başladı.

1974 — Gerald Ford, Richard Nixon'ın istifasının ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin 38. Başkanı oldu.

2010 — Güney Afrika'da FIFA Dünya Kupası başladı; turnuva ilk kez Afrika kıtasında düzenlendi.



8 AĞUSTOS TARİHİNDE DOĞAN ÜNLÜLER

Katherine Dirks (1920) — Amerikalı oyun yazarı ve senarist.

Mehmet Akif Ersoy (1873) — Türk şair ve İstiklal Marşı'nın yazarı.

Patrice Leconte (1947) — Fransız film yönetmeni ve senarist.

Dustin Hoffman (1937) — Oscar ödüllü Amerikalı aktör.

8 AĞUSTOS TARİHİNDE VEFAT EDEN ÖNEMLİ KİŞİLER

Marc Chagall (1985) — Rus asıllı Fransız ressam ve sanatçı.

Philip Seymour Hoffman (2014) — Oscar ödüllü Amerikalı aktör.

Lev Tolstoy (1910) — Rus yazar, "Savaş ve Barış" ve "Anna Karenina" gibi başyapıtların yazarı.