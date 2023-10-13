Türk lirası cinsinden tarihin en büyük halka arzı başlıyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onay verdiği TAB halka arz için geri sayım yapılıyor. TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halk arz başvurusu onaylandı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından halka arz süreci başlayacak. Peki, TAB halka arz ne zaman? TAB halka arz hangi bankalarda? TAB Gıda kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar?

Tarihin en büyüğü! TAB Gıda kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar? TAB halka arz ne zaman, hangi bankalarda?

TAB halka arz ekonomi gündemine oturdu. Türk lirası cinsinden tarihin en büyük halka arz süreci başlıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ halka arzına onay verdi. Dev halka arzın başvuru ve teknik bilgileri arama motorlarında sorgulanıyor. TAB Gıda kaç lot verir? TAB hisse fiyatı ne kadar? TAB halka arz ne zaman? sorularına cevap aranmaya başlandı.

TAB HALKA ARZ NE ZAMAN?

SPK'nın onay verdiği halka arz sürecinde hazırlıklar devam ediyor. Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arzının başlama tarihi henüz açıklanmadı.

TAB HİSSE FİYATI NE KADAR?

Şirketin halka arz fiyatı 130 TL olacak.

TAB HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA?

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş konsorsiyum liderliğini yürütecek. Halka arzda bankalarla ilgili çalışma önümüzdeki günlerde tamamlanacak.

TAB GIDA HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

TAB Gıda onaylı izahname açıklandığında şirketin katılım endeksi kriterlerini karşılayıp karşılamadığı belirlenecek. Halka arzın izahnamesi henüz açıklanmadı.

TAB GIDA KAÇ LOT VERİR?

TAB Gıda'nın mevcut 232 milyon 417 bin TL olan sermayesinin 261 bin 292 TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 28 milyon 875 bin TL paylar ile mevcut ortaklardan TFI TAB Gıda Yatırımları AŞ'ye ait 23 milyon 625 bin TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 52,5 milyon TL pay halka arza konu edilecek.

TAB Gıda, halka arz işlemlerinin tamamlanmasının ardından 6 milyar 825 milyon lira ile Türk lirası cinsinden tarihin en büyük halka arz büyüklüğü unvanına kavuşacak.

TAB HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

TAB Gıda halka arzında eşit dağıtım yöntemi kullanılacak.

TAB HALKA ARZ NASIL OLACAK?

Sermaye Artırımı : 18.593.360 Lot

Ortak Satışı : 27.890.040 Lot (Tfi Tab Gıda Yatırımları A.Ş.)

Halka Açıklık: Yüzde 18,5

TAB GIDA NEDİR, NE İŞ YAPAR?

TAB Gıda, Türkiye'de 1994 yılından beri gıda sektöründe faaliyet gösteriyor. Hızlı servis sektöründe faaliyetlerine 1995 yılında Burger King'in master franchisee haklarını alarak başladı. Bugün Türkiye genelindeki 700'den fazla restoranı ile hizmet veriyor.

TAB Gıda, Sbarro'yu Türk halkı ile 2006 yılında buluşturmuştur. Sbarro Türkiye genelinde 100'ü aşkın restoranı ile birçok noktaya ulaşmaktadır.

Popeyes markası 2007 yılında hizmete girdi. Popeyes, Türkiye'de 300'e yakın restoran sayısına ulaştı.

Arby's, Usta Dönerci, Usta Pideci ve Subway markaları da TAB Gıda'ya bağlıdır.

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