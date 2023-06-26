Tarihi Sinop Cezaevi kapılarını açıyor

SİNOP - Tarihi Sinop Cezaevi yarından itibaren kapılarını ziyaretçilerine açıyor.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren ve beraberindeki heyet kısmen açılan Sinop Tarihi Cezaevinde yapılan restorasyon çalışmaları hakkında firma yetkilisi Adem Koca'dan bilgiler aldı.

"22 Haziran itibariyle geçici kabulünü yaptık"

Sinop Tarihi Cezaevini yeni haliyle ziyaret eden Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, "Tarihi Sinop Cezaevi ülkemizde de en çok ziyaret edilmek istenen 5 destinasyondan biri haline gelmiştir. Yaklaşık 3 yıldır süren Avrupa Birliği Projesi kapsamındaki restorasyonumuz tamamlanmış durumda. Geçtiğimiz hafta 22 Haziran itibariyle geçici kabulünü yaptık. Sinop'ta turizm sezonu başladı. Turizm sezonunda Sinop'a katkı sağlasın diye sayın vekilimizle beraber bir risk alarak kısmi olarak cezaevinin açılışını yapmayı düşünüyoruz. Büyük ihtimalle arefe gününden itibaren kısmi olarak ziyarete açacağız" dedi.

"Cezaevimizi kısmi olarak ziyaretçilerimize açma kararı aldık"

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise "Tarih, kültür ve medeniyet şehri Sinopumuzda yine medeniyet mirası olan bir eserin çalışmaları tamamlandı. Son aşamayı birlikte yaşıyoruz. Tarihi cezaevimiz Sinopumuzun en önemli turizm kültürel ve tarihi varlıklarından bir tanesi. Tarihi cezaevimizde yaklaşık 2 buçuk yıldır devam eden restorasyon çalışmalarında artık sona gelindi. Sayın valimizin söylediği gibi beraber yaptığımız istişareler sonucu turizm sezonunun başlamasını da hesaba katarak, dikkate alarak her ne kadar tanzim, teşrif çalışmalarının yürütüleceği kısımdaki çalışmalar tamamlanmamış olsa da biz cezaevimizi kısmi olarak ziyaretçilerimize açma kararı aldık" ifadelerine yer verdi.