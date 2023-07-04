Tarihi Osmanlı kasabası Göynük'ü, Kurban Bayram tatilinde 30 bin kişi ziyaret etti

Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, Türkiye nüfusunun yarısının, ilçeye 2,5 saatlik bir zaman diliminde ulaşabildiğini belirterek, özellikle tatil dönemlerinde ilçede büyük bir ziyaretçi yoğunluğu oluşturduğunu kaydetti. İlçede Osmanlı dokusunun korunduğunu anlatan Çankaya, 'Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle, tescilli evlerimizi restore ediyoruz. Vatandaşlarımızı kültürümüzü ve tarihimizi görmeye davet ediyoruz.' dedi. Çankaya, Akşemseddin Hazretleri Türbesi'nin de çok sayıda ziyaretçi ağırladığına işaret ederek, 'Maneviyatıyla, tarihiyle, kültürü ile kadim bir ilçe olan Göynük'e misafirlerimizi bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.