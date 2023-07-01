Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlere yakınlığı dolayısıyla yerli turistlerin uğrak yeri olan Göynük, bayram tatilinde de ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. İstanbul'dan gelen tatilciler, Akşemseddin Hazretleri'nin türbesi ile Osmanlı mimarisiyle inşa edilmiş konak ve evleri ziyaret ederek Zafer Kulesi'ne çıktı. Göynük'ü beğendiklerini ifade eden tatilciler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tarihi Osmanlı kasabası Göynük'te, Kurban Bayramı'nda tatilci yoğunluğu yaşandı.

Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlere yakınlığı dolayısıyla yerli turistlerin uğrak yeri olan Göynük, bayram tatilinde de ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

"İstanbul'un Manevi Fatih'i" Akşemseddin Hazretleri'nin türbesi ile Osmanlı mimarisiyle inşa edilmiş konak ve evleri ziyaret edenler, Zafer Kulesi'ne de çıktı.

Tatilciler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Göynük'e İstanbul'dan gelen Pelin Tekeş, AA muhabirine, ilçenin methini çok duyduklarını ancak bugün gelebildiklerini söyledi.

Eşi ve oğluyla bayram tatilini Göynük'te değerlendirdiklerini ifade eden Tekeş, ilçeyi çok beğendiklerini aktardı.