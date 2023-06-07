Tarihi Orient Express Edirne Kapıkule Garı'nda karşılandı

FRANSA'nın başkenti Paris'ten yola çıkan tarihi Orient Express, 57 yolcusuyla Edirne Kapıkule Gar'ından ülkeye giriş yaptı. Tarihi trenin yolcuları Kapıkule'de halk oyunları ekibinin gösterisiyle karşılandı.

Paris'ten 5 gün önce yola çıkan ve Amerika vatandaşı 57 yolcusu bulunan tarihi Orient Express treni, Edirne Kapıkule Tren Gar'ından ülkeye giriş yaptı. 1883 yılından itibaren hizmet veren ve Agatha Christie'den Alfred Hitchcock'a kadar birçok yazara konu olan Orient Express treni, burada kısa bir mola verdi. Trenin yolcuları, seferi düzenleyen firmanın organize ettiği, halk oyunu ekibi tarafından karşılandı. Yolcular, çalan davul-zurna eşliğinde halk oyunu ekibiyle karşılıklı oynadı.