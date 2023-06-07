Tarihi Orient Express Edirne Kapıkule Gar'ında karşılandı

FRANSA'nın başkenti Paris'ten yola çıkan tarihi Orient Express, 57 yolcusuyla Edirne Kapıkule Gar'ından ülkeye giriş yaptı. Tarihi trenin yolcuları Kapıkule'de halk oyunları ekibinin gösteriyle karşılandı.

Fransa'nın başkenti Paris'ten Amerikalı 57 yolcusuyla 5 gün önce yola çıkan tarihi Orient Express treni, Edirne Kapıkule Tren Gar'ından ülkeye giriş yaptı. 1883 yılından itibaren hizmet veren ve Agahta Christie'den Alfred Hitchcock'a kadar birçok yazara konu olan Venice Simplon Orient Express, 9 bin euro'dan 40 bin euro'ya kadar satılan bilet fiyatı ile zengin treni olarak biliniyor. Kapıkule Gar'ında kısa bir mola veren trenin yolcuları halk oyunu ekibi tarafından karşılandı. Yolcular, çalan davul-zurna eşliğinde halk oyunu ekibiyle karşılıklı oynadı.

'İSTANBUL'DA ZAMAN GEÇİRMEYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ'

Yolculardan Janet Mattar, Edirne'ye gelene kadar Avrupa'da çok güzel şehirler gezdiklerini belirterek, "Paris'te harika bir kaç gün geçirdik. Paris'ten Budapeşte'ye geçtik ki orası da çok güzeldi. Sonrasında Bükreş'e geçtik, orası da çok güzeldi ve ilginç bir tarihi vardı. Ardından Bulgaristan'ın Varna şehrinde durduk. Orada da çok ilginç şeyler gördük, özellikle Karadeniz çok güzeldi. Şimdi de gerçekten İstanbul'da zaman geçirmeyi dört gözle bekliyoruz" dedi.

Trenle seyahati 'zamanda yolculuk' olarak tanımlayan Mattar, "Yolculuğumuz zamanda geri yolculuk yapmak gibi biraz. Bize çok güzel davrandılar, kendimizi çok değerli hissettik. Tren de çok konforlu ve güzel. İstanbul'da muhtemelen her zamanki turistik yerleri gezeceğiz. Ayasofya, Kapalıçarşı, baharatçılar, boğaz köprüsü gibi yerlere mutlaka gideceğiz. Bunların dışında bize ne tavsiye ederlerse oralara gideceğiz. Edirne'de bu şekilde karşılanmamız çok eğlenceliydi. Burada nasıl dans ettiklerini görmek ve insanlarla temasta bulunmak çok eğlenceliydi" diye konuştu.

'KENDİMİZİ ŞANSLI HİSSETTİK'

Ann Stern ve eşi Brian Stern de yolculuklarını eşsiz bir deneyim olarak anlattı. Ann Stern, "Treni anlatmak için cümlelere dökmek gerçekten çok zor. 1920'lerin modasıyla çok güzel dekore edilmiş, ikonik bir restorasyonu var. Yolculuğumuz boyunca tanıştığımız insanlar oldu. Paris'ten, Budapeş'teye, Bükreş'e ve son olarak Türkiye'ye tanıştığımız herkes gerçekten çok sıcak karşıladı. Bu nedenle kendimizi çok şanslı hissettik. Trendeki personelin hizmeti ve tavırlarını bize çok iyi hissettirdi" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE YOLCULUĞUMUZUN EN CAN ALICI NOKTASI'

Brian Stern de, Türkiye'nin yolculuklarının en can alıcı noktası olduğunu belirtti. Stern, "Gerçekten sanki bir zamanda yolculuk deneyimi yaşıyorsunuz. Yolculuğumuzun gerçekten tadını çıkardık. Yolda yürürken manzarayı görüyorsunuz, istasyondan istasyona giderken tepelerin gözünüzün önünde sıra sıra geçtiğini görüyorsunuz bu gerçekten çok güzel hissettiriyor. İstanbul'da tarihi yerlere gideceğiz, çok heyecanlıyız çünkü burası turun en can alıcı noktası olacak" şeklinde konuştu.