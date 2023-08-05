Tarihi Odunpazarı Bölgesi'nde Turistlerin Sıcak Hava İle Mücadelesi

Bunaltıcı 'Eyyam-ı Bahur' sıcaklarının etkili olduğu saatlerde Tarihi Odunpazarı Bölgesi'ni gezen turistler, dikkat çekti.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'de de 'Eyyam-ı Bahur' diye tabir edilen Afrika sıcakları etkisini göstermeye devam ediyor. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından olan Tarihi Odunpazarı Bölgesi'nde yer alan meydana rehber eşliğinde gelen turistleri görenler hayrete düştü. Uzmanların 11 ila 16 saatleri arasında mümkün olduğunca dışarı çıkılmaması uyarısı yapmasına rağmen bir grup turistin öğle saatlerinde gezi yapması dikkat çekti. Hava sıcaklığının 38 dereceye kadar çıktığı saatlerde turistlerin gezilerine devam etmesi sağlık açısından tehlikesi bir duruma yol açabileceği şeklinde yorumlandı. - ESKİŞEHİR