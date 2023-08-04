Tarihi Mahmut Paşa Camisi'nin Çıtakari Tekniği ve Süslemeleri İlgi Çekiyor

Tokat'ın Mahmut Paşa Mahallesi'nde bulunan Tarihi Mahmut Paşa Camisi, çıtakari tekniği ve yapılan kalem işi süslemeleriyle hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini görüyor. Caminin tavan süslemeleri ve zarif detaylarıyla dikkat çekiyor.

TOKAT'ın Mahmut Paşa Mahallesi'nde bulunan Tarihi Mahmut Paşa Camisi, çıtakari tekniği ve yapılan kalem işi süslemeleriyle hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini görüyor. Kitabesi olmadığı için kim tarafından yapıldığı bilinmeyen cami, ender görülen tavan süslemeleriyle de dikkat çekiyor.

Tokat'ın Mahmut Paşa Mahallesi'nde bulunan Tarihi Mahmut Paşa Camisi ile ilgili bilgi veren Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nde görevli Sanat Tarihi Uzmanı Filiz Uçar, caminin tam yapım tarihini kitabesi olmadığı için kesin olarak belirleyemediklerini ancak adından ve iç yapıdaki süslemelerden yola çıkarak camiyi 17'nci yüzyıla tarihlendirdiklerini söyledi.

Kare biçiminde ve üstten düz tavanlı olan cami, dıştan kırma çatıya sahip ve kuzeybatı yönünden tek minareli bir yapıya sahip. Caminin en dikkat çekici özelliği arasında ise tavan süslemeleri öne çıkıyor. Uzman Filiz Uçar, caminin tavan süslemelerinde çıtakari tekniği ve kalem işi süslemelerin bir arada kullanıldığını dile getirdi. Genellikle çıtakari süslemelerin aralarının kalem işi süslemelerle donatıldığını söyleyen Uçar, caminin minber bölümünde ise oldukça zarif süslemelerin yer aldığına dikkat çekti. Renklerin canlılığı ve süslemelerin zarafetiyle Tarihi Mahmut Paşa Camisi, nadir görülen güzellikteki camiler arasında yer alıyor. Yapılan arşiv incelemelerine göre, camiyi yaptıran kişinin kimliği net olarak bilinmiyor. Ancak tarihçiler, kitabesi olmaması nedeniyle camiyi yaptıran kişi hakkında kesin bir bilgiye ulaşılamıyor. (DHA)