Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bayram alışverişi yoğunluğu

İZMİR - İzmir'in en gözde alışveriş mekanlarından biri olan Tarihi Kemeraltı Çarşısı'na bayram alışverişi yapmak için gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar fiyatların pahalılığından yakınırken, esnaf ellerinden gelen indirimi yapmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

Ramazan Bayramına iki gün kala tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de vatandaşlar bayram alışverişine çıktı. İzmir'in en önemli alışveriş yerlerinden biri olan Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor. Çocuklarına ve kendilerine bayramlık kıyafet almak isteyen vatandaşlar giyim dükkanlarını dolaşırken, bayram şekeri almak isteyen vatandaşlar da şeker ve çikolata satılan dükkanlara uğruyor.

"Çok şükür işlerimizin durumu iyi"

Kemeraltı Çarşısı'nda giyim dükkanı işleten Enes Kızılkaya (33), pandemi sebebiyle esnafın mağdur olduğunu ancak son zamanlarda kısıtlamaların kaldırılmasıyla işlerinin açıldığını belirterek, "Yaz aylarında daha hareketli olacağına inanıyoruz. Kemeraltı Çarşısı gerçekten güzel bir çarşı. Çok güzel bir potansiyelimiz var. Gurbetçiler ve turistler de geliyor. Herkese hitap ediyoruz. Bayramlıklarımız 50 TL'den başlıyor. Takım kıyafetler 150 TL'den başlıyor. Abiye olarak 500 TL'den başlayan kıyafetlerimiz var. Uygun fiyat olduğu için müşteri açısından herhangi bir sıkıntı olmuyor. Çok şükür işlerimizin durumu iyi" dedi.

Vatandaş pahalılıktan yakındı

Çocukları için bayram alışverişine çıkan vatandaşlardan Levent Bektaş, "Pandemi bizi çok etkiledi. Yaşam tarzımız kötüye gitti. Fiyatlar çok pahalı. İnsanlar dışarıda ama parası olan da burada olmayan da. Şimdi alışverişe çıktık. En düşük bir kıyafet 200-300 TL. Önceden 40-50 liraya alırdık" diye konuştu.

Esnaf indirim yapmaya çalışıyor

Ayakkabı dükkanı sahibi Mehmet Ali Tanyeli de vatandaşın pahalılık konusunda haklı olduğunu belirterek, "Ancak bu malların alışları da yüksek. Bayram sebebiyle talep var ama birçok insan fiyatlardan sıkıntı yaşıyor. Biz de elimizden gelen indirimi yapmak için çalışıyoruz. Pazarlık yapıyoruz. Biz de bebek ve çocuk ayakkabılarında 150-200 TL'den aşağı ayakkabı yok" ifadelerini kullandı.

Pandemisiz bayram sevinci

Vatandaşlardan Hayriye Emirdağ ise 2 yılın aranın ardından pandemisiz bir bayram yaşayacaklarını vurgulayarak, "Çok güzel olacağını düşünüyorum. Çok sevindim. Çocuklarımızın hepsi gelecek. Geçen bayramlarda gelememişlerdi" dedi.

"Alışılagelmiş bayramların dışında bir bayram öncesi yaşıyoruz"

Kemeraltı Çarşısı'nda uzun yıllardır çikolata ve şeker dükkanı işleten Kemal Kutucu ise şöyle konuştu: "Bu sene ilk defa alışılagelmiş bayramların dışında bir bayram öncesi yaşıyoruz. İnsanlar hem tüketimlerini frenledi, hem de fiyatların yüksekliği bizde olan talebi çok azalttı. Vatandaşların alım gücü azaldı. Sadece vatandaşlar açısından değil kurumsal taleplerde bile korkunç bir azalma başladı. Çoğu kurumsal firma personeline çikolata ve şeker vermiyor. Bir kilogram çikolata 150 TL'den başlıyor, şekerler 70 TL'den başlıyor. Bu fiyatlar indirimli fiyatlar aslında.