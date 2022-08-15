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Tarihi Kapalı Çarşı'yı su bastı, esnaf zor anlar yaşadı

Tarihi Kapalı Çarşı'yı su bastı, esnaf zor anlar yaşadı Fatih'te etkili olan sağanak yağış nedeniyle tarihi Kapalı Çarşı'yı su bastı.

Tarihi Kapalı Çarşı'yı su bastı, esnaf zor anlar yaşadı

İSTANBUL - Fatih'te etkili olan sağanak yağış nedeniyle tarihi Kapalı Çarşı'yı su bastı. Eminönü Beyazıt'ta bulunan çevre sokakları da su basarken, esnaflar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili olmaya başladı. Fatih'te bulunan tarihi Kapalı Çarşı da gider taştı. Giderlerin taşması sonucu çarşıyı su bastı. Ayrıca, Kapalı Çarşı etrafında bulunan sokaklar ve Eminönü Beyazıt'ta bulunan çevre sokakları da su bastı. Baskın nedeniyle esnaflar zor anlar yaşadı. Dükkanına su girmemesi için vatandaşlar yoğun çaba sarf etti. Esnafın bazı ürünleri su altında kaldı.

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İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez - Genel

İstanbul Fatih su Genel Haberler

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