Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan Kozan Kalesi, binlerce turisti ağırlıyor. Doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla ziyaretçilerini etkileyen kale, fotoğraf tutkunlarının da ilgi odağı haline geldi.

Tarihi kaleye turist akını

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde Kozan Kalesi binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yaparken fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu.

Çukurova'nın en önemli kalelerinden biri olma özelliğine sahip 400 metre rakımlı Kozan Kalesi ilçeye hakim manzarası ile ziyaretçilerini doğası ve tarihi ile mest ediyor.

Tarihi kale, eteklerinde yetişen yöresel lezzet melengiç ağaçlarından toplanan yemişler ve kahve ikramı ile ziyaretçilerini ağırlıyor. İlçeyi ziyaret edenler tarihi ve doğası ile kendine hayran bırakan Kozan Kalesinde hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Kaleyi ziyarete gelen Talha Yıldız Adana'dan ilk kez Kozan'a geldiğini söyleyerek herkesin gelip gezebileceğini söyledi.

Kale ziyaretçilerinden Ahmet Şengül ise "Kozanlı'yım ama Hollanda'dan gezmeye geldim. Gezilecek çok güzel tarihi eserler var. Yer arayanlar gelip burayı gezebilir kafede melengiç kahvelerini içebilirler. Her zaman gelinmeli bence Kozan'ımıza herkesi bekliyoruz" dedi.

Kaleyi gezmeye gelen Yusuf Kaya "Kozan kalesi çok tarihi yer. Hollanda'dan gelen arkadaşımı gezdirdim. Kozan tarih kokan ilçemiz konaklarımız, sokaklarımız, kalelerimiz gelip gezilecek yerler. Kozan ayaklarımızın altında buraya gelip melengiç kahvelerini içerken Kozan'ı seyre dalabilirler" diye konuştu.

Kozan kalesinin dizi çekimlerine ev sahipliği yaptığı belirtildi.