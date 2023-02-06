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Tarihi Gaziantep kalesi yıkıldı mı? Gaziantep'te deprem sonrası Tarihi Gaziantep kalesi yıkıldı!

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Tarihi Gaziantep kalesi yıkıldı mı? Gaziantep'te deprem sonrası Tarihi Gaziantep kalesi yıkıldı!

Kahramanmaraş'ta 7.4 ve Gaziantep'te 6.5 ile 6.4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Bu depremlerin ardından Gaziantep'te bulunan Roma döneminden kalma tarihi kale kısmen yıkıldı. Peki, Tarihi Gaziantep kalesi yıkıldı mı? Gaziantep'te deprem sonrası Tarihi Gaziantep kalesi yıkıldı mı?

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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen Gaziantep'te, tarihi kalenin büyük kısmı da hasar gördü. Peki, Tarihi Gaziantep kalesi yıkıldı mı? Gaziantep'te deprem sonrası Tarihi Gaziantep kalesi yıkıldı mı? İşte detaylar haberimizde...

TARİHİ GAZİANTEP KALESİ YIKILDI MI?

Gaziantep'in merkezindeki bir tepeye kurulmuş olan şehrin sembollerinden bir olan tarihi Gaziantep Kalesi, depremde kısmen yıkıldı.

Kalenin güneydoğusunda bulunan burcun ve etrafındaki şeridin hasar aldığı tespit edildi.

Kalenin Roma döneminde gözlem amaçlı kullanıldığı biliniyor. Kalenin, tarih boyunca birçok kez restore edildiği ve son halini 2000'li yılların başında yapılan bir restorasyon ile aldığı da edinilen bilgiler arasında.

Tarihi Gaziantep kalesi yıkıldı mı? Gaziantep'te deprem sonrası Tarihi Gaziantep kalesi yıkıldı!

Merkez Şahinbey ilçesindeki tarihi Gaziantep Kalesi'nin doğu, güney ve güneydoğu kısımlarında bulunan bazı burçlar, depremin etkisiyle yıkılırken, enkaz yola saçıldı.

Kalenin etrafındaki demir korkuluklar ise çevredeki kaldırımlara dağıldı. Kalenin yanındaki istinat duvarı da çöktü. Bazı burçlarda ise büyük çatlaklar oluştuğu görüldü.

Tarihi Gaziantep kalesi yıkıldı mı? Gaziantep'te deprem sonrası Tarihi Gaziantep kalesi yıkıldı!

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Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Kandilli Rasathanesi Gaziantep Kandilli Deprem Gündem Yaşam Haberler

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