Tarihi çınar ağaçlarından 'kitap' topladılar

Kocaeli'de ağaçlar kitap açtı

KOCAELİ - Kocaeli Kitap Fuarı çerçevesinde çınar ağaçlarına yaklaşık 5 bin kitap asıldı. Ağaçlara asılı olan kitaplar 2 dakika gibi kısa bir süre içerisinde toplandı.

Türkiye'nin ziyaretçi sayısı, etkinlik ve katılımcı açısından en büyük kitap fuarı olan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kocaeli Kitap Fuarı, pandeminin ardından 2 yıl sonra yeniden kapılarını açıyor. 12. Kocaeli Kitap Fuarı, 14-22 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezinde 315 yayınevi, 40 sahaf ve 70 STK katılımı ve 673 etkinlikle kitap tutkunlarına tekrar "Merhaba" diyecek.

Ağaçlar kitap açtı

Fuar öncesinde Kocaelililerin dört gözle beklediği, artık adı fuarla beraber anılan bir klasik daha geri döndü. İzmit Cumhuriyet Bulvarı'ndaki bulunan çınar ağaçlarına, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince gece saatlerinde yaklaşık 5 bin kitap asıldı. Bu sabah, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın ilk kitabı ağacın dalından almasıyla birlikte kitaplar toplanmaya başlandı.

İki yıllık hasret bitti

İlk kitabı kopartarak etkinliği başlatan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "İki yıllık hasret bitti. En son 2019 yılında 11. Kocaeli Kitap Fuarı'nı gerçekleştirmiştik. Pandemili günlerden kurtulduk ve buluşmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bunlardan biri de hiç şüphesiz Kocaeli'nin markası haline gelen kitap fuarımız. Bu yıl 12'ncsini düzenleyeceğiz. Kitapseverlerimiz uzunca bir zamandır hasretle bu etkinliği bekliyordu. Beklenen gün bugünmüş" ifadelerini kullandı.

"Çok mutlu oldum"

Bir sürü kitapla karşılaşan Yusuf Enes, "Annem ve babam beni sürpriz olarak buraya getirdi. Hiç beklemiyordum böyle bir şey, çok mutlu oldum. Bir sürü kitap var, etkinlik başladığında istediğim kadar toplayacağım ve istediğim kitapları eve gidince okuyabileceğim. Güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum" dedi.

Ağaçlardan itap toplayan bir diğer lise öğrencisi ise "Bence Kocaeli'nin yaptığı en güzel etkinlik olabilir. Bütçesi düşük olan ailelerin kitap alamayan öğrencileri var, bu yüzden çok güzel olmuş. Bütün kitap fuarlarına katılıyorum ve stantlarda da yer almayı planlıyorum" ifadelerini kullandı.