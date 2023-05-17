Tarihi camide 250 yıllık Osmanlı motifleri gün yüzüne çıkartıldı

Çorum'da Selçuklu Sultanı III. Alaaddin Keykubat zamanında yaptırılan tarihi Ulu Camii'nde restorasyon çalışmalar devam ediyor

Vakıflar Tokat Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaların yılsonunda bitirilmesi planlanıyor

ÇORUM Çorum'da Selçuklu Sultanı 3. Alaeddin Keykubat zamanında yapılan Ulu Camii'de Osmanlı kültürünü yansıtan ve yıllar önce sıvayla kapatıldığı anlaşılan motifler ve kalem işi bezemeler gün yüzüne çıkarıldı.

Vakıflar Tokat Bölge Müdürlüğü koordinesinde Çorum'daki tarihi Ulu Cami'de geçen yıl Aralık ayında başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarda Osmanlı dönemine ait ve yıllar önce yapılan tadilatlar sırasında üzeri sıvayla kapatılmış, 250 yıllık motifler, kalem işi bezemeler ortaya çıkarıldı. Ortaya çıkarılan motif ve kalem işi bezemeler, restorasyon çalışmasıyla aslına uygun bir şekilde yeniden canlandırılacak. Yapılacak olan restorasyon çalışmalarıyla caminin iç beden duvarlarında, kubbesinde, ahşap tavan, korkuluk, kaplama ve doğramalarında, avlusundaki şadırvanda kentin simgesi haline gelen eserin özgün dokusuna uygun şekilde gerekli bakım ve onarım işleri yapılacak. Aynı zamanda cami çevre düzenlemesi yapılarak eserin döneminin özelliklerini yansıtması sağlanacak. Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla tarihi Ulu Camii yeniden ibadete açılacak.

Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nde görevli Şube Müdürü Mustafa Uzun, tarihi Ulu Cami'deki restorasyon çalışmaları hakkında İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Ulu Cami'nin Çorum'un en önemli ve en büyük tescilli tarihi eseri olduğuna dikkat çeken Uzun, caminin 13. yüzyılın sonu, 14. yüzyılın başlarında Selçuklu Sultanı III. Alaaddin Keykubat'ın azatlı kölesi Hayrettin bey tarafından yaptırıldığının tahmin edildiğini söyledi.

Kök boya ile yapılan kalem işleri, süslemeler ve "Cihar-ı Yari Güzinler" açığa çıktı

Restorasyon çalışmalarında kök boya ile yapılan motifler ve kalem işi bezemelerin ortaya çıktığını açıklayan Uzun, "Ulu caminin restorasyonunun Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yaptırılmaktadır. 2022 yılında ihalesi yapılarak yer teslimi yapıldıktan sonra restorasyon çalışmalarına başlandı. Restorasyon çalışmaları çerçevesinde ilk başta ahşap yüzeydeki yağlı boya raspaları ve duvarlardaki çimento sıvalar alındı. Yapı üzerindeki muhtes eklentiler kaldırılmıştır. Bu çalışmalar sırasında kubbede, kasnaklarda, kubbe geçişlerinde, pandaftinlerde özgün kalem işi süslemeler ve bezemeler bulunmuştur. Ayrıca ahşap yüzeylerde özgün boyamalar mevcut. Onlarda açığa çıkarıldı. Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'nden aldığımız gerekli izinler doğrultusunda çalışmalarımıza devam edilmektedir. Bu çalışmalar sonunda restorasyon çalışmalarını başarılı bir şekilde çalışmaları düşünüyoruz" dedi.

Gün yüzüne çıkarılan süslemeler 250 yıllık

Gün yüzüne çıkarılan kalem işleri ve süslemelerin 250 yıllık olduğunun tahmin edildiğini anlatan Uzun, şunlar, "Yapılan çalışmalar kapsamında ana kubbede yağlı boya süslemeler vardı. Bunların rasmasını yaptığımızda altından kök boya ile yapılmış özgün eski döneme ait süslemeler ortaya çıktı. Bunların dışında pandaftinlerde bitkisel süslemeler açığa çıktı. ve dört halifenin isminin yazılı olduğu "Cihar-ı Yari Güzinler" açığa çıktı. Ahşap yüzeylerde tavan göbeklerinde gölgeli kök boya ile yapılmış süslemeler ortaya çıktı. Bölge Müdürlüğümüz tarafından alınan izinler doğrultusunda restorasyon çalışmalarına devam ediliyor. Bu açığa çıkan kalem işleri işlerinin, süslemelerinin tamamlamaları yapılıp özgünlüğüne uygun şekilde ortaya çıkarılacaktır. Camide çıkan süslümelerde ilgili Bölge Müdürlüğümüz ve yüklenicimiz tarafından gerekli malzeme analizleri ve laboratuar çalışmaları yapılmaktadır. Caminin tarihsel sürecine bakıldığında çıkan kalem işleri ve süslemelerin 200 ila 250 yıllık olduğu düşünülmektedir"

Ulu Camii'nin yapısı hakkında da bilgiler veren Uzun, "Caminin 12 tane ahşap sütün üzerine kurulu ana bir kubbesi var. Bu ahşap sütunlar özgün kendi sütunlarıdır. Üzerinde şuanda vernik katmanı temizliği yapılıyor. Ayrıca caminin ahşap minberi özellikli bir mimber olup üzerinde kitabesi bulunmaktadır. Camimizin yapılış tarihini bu minber üzerindeki kitabeden tarihlendirebiliyoruz. Üzerinde gemoetrik ve bitkisel motiflerin bulunduğu döneminin en önemli minberlerinden birisidir" diye konuştu.

Mimar Sinan tamir etti, IV. Murad zamanında da restorasyondan geçti

Muradı Rabi Ulu Cami'ye tarihsel açıdan bakıldığında Selçuklu dönemi bir yapı. Ancak zaman içerisinde meydana gelen depremlerde aldığı hasarlar sonucunda değişik zamanlarda restorasyon yapılmıştır. Bunlardan en önemlisi Mimar Sinin tarafından yapılan çalışmadır. Mimar Sinan kendi yazdığı eserde Çorum Ulu Camii'nde onarım, yenileme çalışmalarında bulunduğunu bahsetmektedir. Bunun dışında en önemli çalışmalardan birisi de IV. Murad zamanı yapılan çalışmadır. Sultan 4. Erivan seferine giderken Çorum'da konaklar ve burasının onarılmasını emreder. Ulu Cami, 4. Murad zamanında restorasyon geçirir ve ondan sonra camimizin bir diğer adı da Muradı Rabi Cami olarak anılmaktadır" şeklinde konuştu.

Uzun, Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve çalışmalara türlü desteği veren Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürü ve personeline teşekkür etti.