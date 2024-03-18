Tarihi Beyazıt Kulesi'ne Türk Bayrağı yansıtıldı

İSTANBUL - Tarihi Beyazıt Kulesi'ne 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümünde ışık boyama tekniği ile Türk bayrağı yansıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümü vesilesiyle Tarihi Beyazıt Kulesi akşam saatlerinde ışıklandırıldı. Işık boyama tekniği ile Türk bayrağı yansıtılan kule görsel şölen oluşturdu.