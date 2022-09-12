Okulların açılması ile birlikte öğrenciler ve veliler okul alışverişini başladı. Okul alışverişi yapan lise öğrencileri, birçok farklı ders için defter seçiyor. Bu defterler arasında Tarih defteri de seçiliyor. Tarih defteri seçerken birçok kişi kararsız kalıyor. Tarih defteri kareli mi, çizgili mi? Ve Tarih defteri nasıl olmalı? Sorularını merak ediyor. Peki, Tarih defteri kareli mi, çizgili mi? Tarih defteri nasıl olmalı? Tarih defteri kaç yaprak olmalı?

Tarih defteri kareli mi, çizgili mi? Sorusu, yeni bir Tarih defteri alacak olan lise öğrencileri tarafından çok sık aratılan konulardan bir tanesi haline geldi. Farklı derslere göre farklı defter seçimleri gerçekleştirmek gerekebiliyor. Bu nedenle insanlar Tarih defteri kareli mi, çizgili mi? Sorusunu merak ediyor. Peki, Tarih defteri kareli mi, çizgili mi? Tarih defteri nasıl olmalı? Tarih defteri kaç yaprak olmalı?

TARİH DEFTERİ KARELİ Mİ, ÇİZGİLİ Mİ?

Tarih defteri alırken çizgili defter almaya gayret edilmelidir. Tarih dersi sözel bir ders olduğu için bolca yazı içermektedir. Bu nedenle defter seçimi yaparken çizgili bir defter seçmeniz, yazılarınızın daha okunaklı olmasını sağlayacaktır. Not alırken çizdiğiniz şekiller ve şemalar sayesinde ezber yapmanız kolaylaşacaktır.

TARİH DEFTERİ KAÇ YAPRAK OLMALI?

Tarih defteri için yaprak sayısı tamamen kişinin ders temposuna ve not alma sıklığına bağlıdır. Ortalama bir Tarih defteri için 30-50 sayfa kareli defter yeterli olacaktır. Fakat bu durum öğretmene ve konulara göre değişiklik gösterebilmektedir.