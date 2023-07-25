(Tarih boyunca sayısız kez edebiyata konu olmuş 'Leyla...) Kim Milyoner Olmak İster 25 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? 50 Bin TL'lik soru ve cevabı ne?

25 Temmuz Salı ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Tarih boyunca sayısız kez edebiyata konu olmuş "Leyla ile Mecnun" adlı ünlü aşk hikayesinde Leyla'nın sevgilisi olan başkarakterin adı nedir?...) Kim Milyoner Olmak İster 25 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! Tarih boyunca sayısız kez edebiyata konu olmuş "Leyla ile Mecnun" adlı ünlü aşk hikayesinde Leyla'nın sevgilisi olan başkarakterin adı nedir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 25 TEMMUZ SALI 50 BİN LİRALIK SORUSU

Tarih boyunca sayısız kez edebiyata konu olmuş "Leyla ile Mecnun" adlı ünlü aşk hikayesinde Leyla'nın sevgilisi olan başkarakterin adı nedir?

A-) Rüstem

B-) Tahir

C-) Emrah

D-) Kays

Doğru Cevap : D şıkkı