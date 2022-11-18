Tarhun çorbası nedir, nasıl yapılır? Tarhun çorbası ve Tarhana çorbası aynı mı? Tarhun çorbası neyden yapılıyor? Tarhun nedir, ne demek?
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Tarhun nedir? TDK'ya göre Tarhun ne demek? Masterchef Tarhun çorbası tarifi nedir? Tarhun çorbası nasıl yapılır? Tarhun çorbası için gerekli malzemeler neler? İşte bilgiler...
Tarhun çorbası, Türk mutfağında yapılan bir çeşit çorbadır. Tarhun (Artemisia dracunculus) bitkisinin yaprak kısımları ile yapılır.
Yörelere Göre Çeşitleri
Konya Tarhun Çorbası
Malzemeleri; kırmızı et (tercihen kuzu eti), su, süzme yoğurt, buğday unu, yumurta, tarhun ve tuzdur.
Konya Tarhun Çorbası 18.05.2022 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır.
TDK'ya göre Tarhun "Birleşikgillerden, hekimlikte kullanılan, güzel kokulu bir bitki (Artemisia dracunculus)." anlamına gelmektedir.
Tarhun çorbası, Konya ve çevresine ait bir yemektir.
Hayır aynı değildir. İki çorbanın okunuşu ve yazılışı benzer olsa da ikisi de farklı ürünlerden yapılan çorbalardır. Tarhun çorbası tarhun bitkisinden veya otundan yapılmaktadır.