Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Tarhan Erdem hakkında Tarhan Erdem kimdir? Tarhan Erdem öldü mü, yaşıyor mu? Tarhan Erdem hayatı ve biyografisi soruları merak ediliyor.

Tarhan Erdem kimdir? Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Tarhan Erdem hakkında Tarhan Erdem kimdir? Tarhan Erdem öldü mü, yaşıyor mu? Tarhan Erdem hayatı ve biyografisi soruları merak ediliyor. Detaylar...

TARHAN ERDEM KİMDİR?

Tarhan Erdem; 1933, Bartın doğumlu Türk siyasetçi, araştırmacı, yazardır. 1977 yılında 40. Türkiye Hükûmeti'nde Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görev aldı. Erdem ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi'nden 16. Dönem İstanbul milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer aldı ve 1999-2000 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliği görevini yürüttü.

ANAP İzmir eski milletvekili ve TBMM başkanlarından İsmet Kaya Erdem'in kardeşidir. Evli ve 2 çocuğu vardır. Tarhan Erdem, TESEV üyesiydi. Erdem, 8 Haziran 2022 tarihinde Bodrum, Muğla'da tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında öldü.

Cenazesi 11 Haziran 2022 tarihinde Bebek Camii'nde kılınan namazının ardından, Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi.