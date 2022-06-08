Tarhan Erdem kimdir? Tarhan Erdem kaç yaşında, nereli? Tarhan Erdem biyografisi nedir? - Haberler

1977 yılında İstanbul Milletvekili seçildi, 1977 Haziranında güvenoyu almayan Ecevit Hükümeti'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanıydı. Peki, Tarhan Erdem kimdir? Tarhan Erdem kaç yaşında, nereli? Tarhan Erdem hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

TARHAN ERDEM KİMDİR?

Türk siyasetçi, araştırmacı, yazar.

Tarhan Erdem, 1933 yılında Kurucaşile'de doğdu. 1959 yılında İTÜ İnşaat Mühendisliği Fakültesi'nden mezun oldu. 1959-1995 yılları arasında T. Şeker Fabrikaları, MSB Enfrastrüktür Tesisleri, Cam Elyaf Sanayi, Milliyet Gazetesi ve Doğan Şirketler Grubu'nda proje ve kontrol mühendisliği, genel müdürlük ve genel koordinatörlük görevlerinde bulunduktan sonra 1987 yılında KONDA Araştırma ve Danışmanlık Ltd. Şirketini kurdu. 1953 yılında CHP'ye kaydoldu. Ocak yönetim kurulu üyeliğinden genel sekreterliğe kadar hemen bütün görevlerde çalıştı. 1977 yılında İstanbul Milletvekili seçildi, 1977 Haziranında güvenoyu almayan Ecevit Hükümeti'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanıydı.

Öğrenci dernekleri ve meslek odalarında yönetim kurulu üyeliği ve Türk Devrim Ocakları genel başkanlığı yapmıştır. Halkevleri, Nisbi Temsil Nedir?, 80'leri Karşılarken, Anayasa ve Seçim Kanunları, İstanbul 1969 İl Kongresi Tutanağı, Üye Kayıtlarının Birleştirilmesi, Tıkanan Siyaset adlı kitapları yayımlamıştır.

Tarhan Erdem, KONDA Yönetim Kurulu Başkanlığı ve 2007 itibarı ile Radikal Gazetesi köşe yazarlığı yapmaktadır. 22 Temmuz 2007 seçimlerinde ve 12 Eylül 2010 referandum oylamasında yaptığı seçim tahmini sonuçlara oldukça yakın çıkmıştır. ANAP İzmir eski milletvekili ve TBMM Başkanlarından İsmet Kaya Erdem'in kardeşidir. Evli, 2 çocuğu vardır.

Tarhan Erdem, 'Akil Adamlar' listesinde Ege Bölge Başkanı'dır.

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