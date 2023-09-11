Taraftarların ağzında tek bir şey var! O futbolcunun transferini istemiyorlar

Orta saha arayışlarına devam eden Fenerbahçe, Everton forması giyen Andre Gomes ile ilgileniyor. Menajerler tarafından sarı-lacivertli takıma önerilen Portekizli futbolcu, teknik direktör İsmail Kartal ve teknik heyet tarafından değerlendiriliyor. 30 yaşındaki futbolcunun gündeme geldiğini gören sarı-lacivertli taraftarlar, yaptıkları yorumlarla Andre Gomes'i sakatlık geçmişinden dolayı beklentilerin altında kalacağını iddia ederek Fenerbahçe'de istemediklerini ifade ettiler.