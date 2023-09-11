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Taraftarların ağzında tek bir şey var! O futbolcunun transferini istemiyorlar

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Orta saha arayışlarına devam eden Fenerbahçe, Everton forması giyen Andre Gomes ile ilgileniyor. Menajerler tarafından sarı-lacivertli takıma önerilen Portekizli futbolcu, teknik direktör İsmail Kartal ve teknik heyet tarafından değerlendiriliyor. 30 yaşındaki futbolcunun gündeme geldiğini gören sarı-lacivertli taraftarlar, yaptıkları yorumlarla Andre Gomes'i sakatlık geçmişinden dolayı beklentilerin altında kalacağını iddia ederek Fenerbahçe'de istemediklerini ifade ettiler.

Orta saha arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de gündeme yeni bir isim geldi. Everton forması giyen Andre Gomes, menajerler tarafından sarı-lacivertli takıma önerildi. Fakat taraftarlar, futbolcunun transferini istemiyor.

YÖNETİM HAREKETE GEÇECEK

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ve teknik heyet, 30 yaşındaki futbolcuyu, değerlendiriyor. Portekizli futbolcunun transferi için teknik heyetten onay çıkarsa, yönetim transfer için harekete geçecek.

TARAFTARLAR İSTEMİYOR

Bu sezon kadrosuna yıldız isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe'de taraftarlar Andre Gomes'i istemediklerini ifade eden binlerce yorum yaptılar.

Taraftarların ağzında tek bir şey var! O futbolcunun transferini istemiyorlar

İşte o yorumlardan sadece birkaçı;

Taraftarların ağzında tek bir şey var! O futbolcunun transferini istemiyorlar

Taraftarların ağzında tek bir şey var! O futbolcunun transferini istemiyorlar

Taraftarların ağzında tek bir şey var! O futbolcunun transferini istemiyorlar

Taraftarların ağzında tek bir şey var! O futbolcunun transferini istemiyorlar

Taraftarların ağzında tek bir şey var! O futbolcunun transferini istemiyorlar

Taraftarların ağzında tek bir şey var! O futbolcunun transferini istemiyorlar

Kaynak: Haberler.com / Futbol

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