Taraftar günlerce ismini sayıklamıştı! Ali Koç, isteyip de alamadığı tek futbolcunun adını verdi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, canlı yayında "Transfer döneminde çok isteyip alamadığınız bir isim oldu mu?" sorusuna, "Rade Krunic'i çok almak istedik. İsmail Hoca çok istedi. Milan'dan ayrılmak istediği söylendi ve görüştük. Milan izin vermedi" yanıtını verdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, canlı yayında Uğur Dündar'ın sorularını yanıtladı. Koç, transfer döneminde çok istedikleri ama gerçekleşmeyen transferin Rade Krunic olduğunu ifade etti.

"MİLAN İZİN VERMEDİ"

"Transfer döneminde çok isteyip alamadığınız bir isim oldu mu?" sorusunu yanıtlayan başkan, "Rade Krunic'i çok almak istedik. İsmail Hoca çok istedi. Milan'dan ayrılmak istediği söylendi ve görüştük. Milan izin vermedi" dedi.

"BU SENE FARKLI BİR TILSIM VAR"

Takımın gidişatına da değinen Koç, "Büyük konuşmam ama bu sene farklı bir tılsım var. İsmail Hoca'ya da teşekkür ederim, çok kısa sürede etkisini gösterdi. Oyuncularla iletişimi beni çok etkiliyor" şeklinde konuştu.