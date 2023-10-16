Giresun'un Espiye ilçesinde gurbetteyken tapulu arazilerine İl Özel İdaresi ve muhtarlık tarafından kendilerine sorulmadan su deposu yapıldığını iddia eden Hatice Akbayrak konuyu yargıya taşıdı. Yaklaşık 4 yıldır süren hukuk mücadelesi verdiğini ileri süren arazi sahibi, kamulaştırmayı değil, alınan yıkım kararının uygulanmasını istediklerini ifade etti.

Tapulu arazi üzerine yapılan su deposu mahkemelik oldu

GİRESUN - Giresun'un Espiye ilçesinde gurbetteyken tapulu arazilerine İl Özel İdaresi ve muhtarlık tarafından kendilerine sorulmadan su deposu yapıldığını iddia eden Hatice Akbayrak konuyu yargıya taşıdı. Yaklaşık 4 yıldır süren hukuk mücadelesi verdiğini ileri süren arazi sahibi, kamulaştırmayı değil, alınan yıkım kararının uygulanmasını istediklerini ifade etti.

İlçenin Demircili köyünde babasından miras kalan fındık bahçesine ev yapmayı hayal ederken, köyün su deposunun yapıldığını ileri süren Hatice Akbayrak, 4 yıldır hukuk mücadelesi verdiğini ve mahkeme tarafından alınan yıkım kararının uygulanması yerine kamulaştırma yoluna gidildiğini söyledi.

Köyde babasından miras kalan 200 metrekareden başka yeri olmadığını kaydeden Hatice Akbayrak, "Biz gurbetteyken arazimizde bir takım inşaat çalışmalarının olduğunu gören köylülerimiz ev yaptığımızı düşünerek bizi arayıp 'Hayırlı olsun' dediklerinde şaşırdık. Araştırdığımızda köy için su deposu yapıldığını öğrendik. Bunun üzerine köye geldiğimizde baktık ki kocaman bir su deposu yapılmış. Buna itiraz ederek ilgili ve yetkili makamlara müracaat ettik. Ancak bir sonuç alamadık. Yaptığımız hukuki ve idari müracaatlar yaklaşık 4 yıl sürdü. Sonunda bir yıkım kararı alındı. Biz yıkım kararının uygulanmasını beklerken bu defa kamulaştırma yoluna gidildiğini öğrendik. Benim babamdan kalan bu yerden başka bir yerim yok. Yol kenarın tam ev yapmak istediğim yere yapılan bu depo yerinin kamulaştırılmasını değil, yıkım kararının uygulanmasını istiyoruz" dedi.

Sahipsiz görülerek su deposu yapıldı

Sadece deponun değil depodan akan tahliye sularının da arazisinde adeta göle oluşturduğunu kaydeden Akbayrak, "Buraya depo yapılırken, hiç bize sorulmadı. Hiçbir tebligat yapılmadı. Depo yapılabilecek daha uygun yerler varken benim yıllardır ev yapmak için hayal ettiğim baba yerime depo yapılması kabul edilecek bir durum değildir. Buranın benim dışımda hissesi olan engelli kardeşlerim de var. Onların vekaleti de bende bulunuyor. Ben sadece kendi hakkımı değil engelli kardeşlerimin de hakkını savunuyorum. Biz gurbetteyiz, diğer kardeşlerim engelli diye sahipsiz görülerek bu depo yapılmış ama bize devletin, hukukun, adaletin sahip çıkacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Yapılan su deposundan 60 hane faydalanacak

Yapılan su deposundan köyde 60 hanenin faydalanacağını ifade eden Demircili Köyü Muhtarı Şerif Karal ise yaptığı açıklamada "Köyümüze su deposu yapılması için bir vatandaşımız tapusunu getirerek gönüllü oldu. Bunun üzerine biz de ilgili makamlara müracaat ettik. Daha sonra depoyu yapan da Özel İdare oldu. Arazisine su deposu yapıldığını ileri süren vatandaşımızın da yerine geçildiği iddiasıyla şikayeti oldu. Ancak söz konusu arazinin birçok varisi var. Diğerlerinden bir itiraz olmazken bir tek itiraz eden Hatice Akbayrak olmuştur. Yaklaşık 60 hanenin su ihtiyacını karşılayacak olan su deposunun akıbeti konusunda bildiğim en son kamulaştırılması söz konusuydu. Kararı ilgili makamlar uygulayacaktır" diye konuştu.