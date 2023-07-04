Ev, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkullerin satışları, bugün itibariyle noterliklerde de başladı. İşlemlerin tapu dairlerindeki gibi olduğunu aktaran Sakarya Noter Odası Başkanı Mehmet Ermiş, 'Tapudaki bekleme süreleri açısından vatandaşlara daha kolaylık sağlanacak. Sakarya'da tapu işlemlerini yapan bir veya iki daire varken, şimdi 9 noter var. Vatandaşlarımız için 9 alternatif daha sunuluyor' dedi.

Tapuda yeni dönem: Alım ve satım artık noterlerde de yapılıyor

Bu uygulamayla alternatif çoğaldı, işlemler hızlandı

SAKARYA - Ev, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkullerin satışları, bugün itibariyle noterliklerde de başladı. İşlemlerin tapu dairlerindeki gibi olduğunu aktaran Sakarya Noter Odası Başkanı Mehmet Ermiş, "Tapudaki bekleme süreleri açısından vatandaşlara daha kolaylık sağlanacak. Sakarya'da tapu işlemlerini yapan bir veya iki daire varken, şimdi 9 noter var. Vatandaşlarımız için 9 alternatif daha sunuluyor" dedi.

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği, arsa, tarla, konut ve iş yeri gibi tüm taşınmaz satışlarının noterliklerde yapılması için hazırlıklarını tamamlanmasının ardından bugün itibariyle satışlar başladı. Bu çerçevede, gayrimenkulünü satmak isteyen vatandaşlar, Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesindeki e-Başvuru sistemi üzerinden işlem yapmak istediği noterliği seçerek, başvuruda bulunabilecek. Başvurulan noterlik tarafından, taşınmazın hak sahibi olduğunun tespiti ve değerlendirilmesi sonrasında ise işlem başlatılacak.

"İsteyen tapuda devam edecek satışlarını yapmaya isteyen noterlerde"

Uygulamanın sürecinden bahseden Sakarya Noter Odası Başkanı Mehmet Ermiş, "7413 sayılı yasayla taşınma satış sözleşmeleri noterlere de verildi. Bu vatandaş için alternatif bir durum isteyen tapuda devam edecek satışlarını yapmaya isteyen noterler de bu işi yapacak. Sistem olarak aynı sistem taşınmaz satışları, satış sözleşmeleri, devirleri bu noterlerde de yapılacak. İşlemler ise Noterler Birliği'nin randevu sistemi üzerinden satış yapılacak taşınmazla ilgili olarak randevu sistemine girecek. Orada çıkan forumdaki istenilen bilgileri dolduracak. Bu bilgileri doldurduktan sonra yapılmasını istediği noterliği seçecek ve sisteme düşecek. Noter arkadaşımız o randevu talebine bakacak, bilgilerini kontrol edecek. Eğer bir üzerinde bir eksiklik, bir hata yoksa, randevu talebi tam olgunlaşmışsa kendisine tapunun satışı için gerekli olan tapu harçlarını yatırmasını, döner sermaye bedelini yatırmasını ve noter ücretini yatırması için gerekli banka bilgileri ile miktarlarını kendisine bildirecek. Bunlar sistem üzerinden olacak ve kendisine randevu günü verecek. O kişi bedellerini, tapu harçlarını yatırdıktan sonra kendisine verilen günde notere gidecek orada işlemler, eksik yoksa satışlarda, bedellerini, devirlerini yapılacak. Gayrimenkul devri yapılıp, yeni alıcıyla tapusu noter tarafından çıkarılıp verilecek ve böylece sistem olgunlaşmış olacak. Satış bilgileri de tapuya geçecek" dedi.

"Şu andan itibaren noterlerde tapuların satışları başladı"

Sakarya'daki noterlerde şuana kadar herhangi bir tapu satışının olmadığını belirten Ermiş, "Randevu sistemi olduğu için vatandaşlarımız henüz tam bilgi sahibi değiller, olmayabilirler. Şu an için Sakarya'da bize gelen bilgiye göre henüz bir randevu talebi yok ama başladı. Vatandaşımızın da bilgisi olsun. Şu andan itibaren noterlerde tapuların satışları başladı. Noterlere ve noter personellerine bu konuyla ilgili bilgi verilecek. Büyük ihtimalle bu cumartesi günü biz noterlerimize toplantı yapacağız. Konuyla ilgili yetkili kişiler tarafından bunun eğitimi verilecek. Sadece noterlerde değil. Vatandaşa alternatif olarak sunulan bir hükümdür noterlerde satış yapılması. İsteyen kişi tapuda bu işlemleri yapacak, isteyen kişi noterlerde yapacak. Alternatiftir, hangisini isterlerse vatandaşın tamamen tercihine bağlı bir husustur. Tapudaki bekleme süreleri açısından onlara daha kolaylık sağlanacak, hizmet yayılacak, daha geniş bir ağırlık verilecek. Sakarya'da tapu işlemlerini yapan bir veya iki daire varken, şimdi Sakarya'da 9 noter var. Vatandaşlarımız için 9 alternatif daha sunuluyor. Vatandaşın işinin kolaylaşması, hizmetin vatandaşın ayağına gitmesi açısından bu bir tercih olarak yapıldı" diye konuştu.