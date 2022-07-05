Tapu Kadastro nereye şikayet edilir ve Tapu ve Kadastro hangi bakanlığa bağlı soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Tapu ve Kadastro hangi bakanlığa bağlı? Tapu Kadastro nereye şikayet edilir? Detaylar haberimizdedir…

TAPU VE KADASTRO HANGİ BAKANLIĞA BAĞLI?

Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlıdır. Bununla birlikte, görev yapan bir genel müdürlüktür.