Mülkünü satmak yada yeni bir mülk edinmek isteyenler Tapu Kadastro Müdürlüğünden tapu randevusu almak zorundadır çünkü mülkün yasalar karşısındaki aidiyet belgesi aslında tapu belgesidir. Peki, Tapu randevusu alma, nasıl alınır, Tapu randevusu kaç gün geçerli? Tapu randevusu alma E- Devlet nasıl alınır? Tapu randevusu nereden alınır, nasıl iptal edilir? Tapu randevusu E- Devlet'ten nasıl alınır?

Tapu işlemlerini gerçekleştirmek için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden randevu almanız gerekiyor. Randevunuzu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün çağrı merkezi üzerinden oluşturmak mümkün. Peki, Tapu randevusu alma, nasıl alınır, Tapu randevusu kaç gün geçerli? Tapu randevusu alma E- Devlet nasıl alınır? Tapu randevusu nereden alınır, nasıl iptal edilir? Tapu randevusu E- Devlet'ten nasıl alınır?

TAPU RANDEVUSU ALMA, NASIL ALINIR?

Tapu işlemlerinizi gerçekleştirmek için Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nün 181 numaralı çağrı merkezini arayarak randevu alabilirsiniz. Ancak çağrı merkezlerinin yoğunluğu düşünüldüğünde e-randevu tapu randevusu almak size zaman tasarrufu sağlayacaktır. Aynı gün içinde 1 randevu alabilirsiniz.

TAPU RANDEVUSU KAÇ GÜN GEÇERLİ?

Taşınmazını satmak yada yeni bir taşınmaz edinmek isteyenler Tapu Kadastro Müdürlüğünden tapu randevusu alarak tapu kontrollerini gerçekleştirmek zorundadır çünkü taşınmazın yasalar karşısındaki aidiyet belgesi aslında tapu belgesidir. Tapu Kadastro Müdürlüğünden tapu randevusu 2 yolla alınabilir. Bunlardan ilki telefonla tapu randevusu alma, ikincisi ise internetten tapu randevusu almadır.

TAPU RANDEVUSU ALMA E-DEVLET NASIL ALINIR?

Telefonla tapu randevusu alma: 181'i arayarak randevu talebinde bulunmanız gerekmekte. Çağrı merkezi sezonsal yoğunluğa göre ihtiyaçları karşılayamayabiliyor. Bu nedenle web üzerinden de başvuru yapabilirsiniz.

İnternetten tapu randevusu alma: https://randevu.tkgm.gov.tr/ adresi üzerinden randevu işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu web sitesi Tapu Müdürlüklerine gitmeden randevu alabilmeniz için bakanlık tarafından oluşturulmuş bir site. İşlem evrakları ile ilgili de bir bölüm var ve buradan gereklilikleri karşılayıp karşılamadığınızı da kontrol edebilirsiniz. Örneğin satış işlemi için gerekli evrakları incelemek için tıklayabilirsiniz.