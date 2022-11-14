tapu kadastro sözleşmeli personel alımı ne zaman, şartları ne?

Tapu kadastro genel müdürlüğü en az 70 puanla sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Adaylar başvuru şartlarını ve tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, TGKM 226 sözleşmeli personel başvurusu şartları neler, başvurular nasıl alınacak, başvurular ne zaman? İşte konuya dair tüm detaylar

Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 1'i büro personeli ve 425'i tekniker eleman olmak üzere 426 sözleşmeli personel alımını yapacağını duyurdu. Taşra hizmet birimlerinde görev almak isteyen kişiler başvuru tarihlerini ve şartlarını araştırıyor.Peki, 2022 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 426 personel alımı başvuru tarihleri, şartları nedir ve kimler başvurabilir? Detaylar haberimizde...

TGKM 426 PERSONEL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları 1 Aralık 2022 tarihinde başlayıp 11 Aralık 2022 tarihine kadar devam edecek. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yayınlanan iş ilanına göre, 426 sözleşmeli personel alımı için başvurular 1 Aralık tarihinde başlayacak. 11 Aralık 2022 saat 23.59'a kadar e-Devlet kapısı üzerinden devam edecek olan başvurularda posta ya da kargo yöntemi kabul edilmeyip sadece internet başvuruları değerlendirmeye alınacak.

BAŞVURULAR NASIL ALINACAK?

Başvurular 1 Aralık - 11 Aralık tarihlerinde e-devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden online olarak gerçekleştirilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Adayların KPSS puanı, eğitimi, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgiler başvuru esnasında e-devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılıyla temin ederek başvurular alınacağından adaylardan bu aşamada belge istenmeyecek.

Adaylar söz konu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncellemeleri yapacak.

Atanmaya hak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacak. Yurt içinde veya dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adaylar denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yükleyecek.

Erkek adaylardan askerlik bilgilerinde hata olanlar herhangi bir askerlik şubesinden askerlik bilgilerini düzelttirdikten sonra başvuruda bulunacak.